شراع الإمارات يشارك في الكأس الذهبية الدولية بإيطاليا





يشارك منتخب الإمارات للشراع الحديث في الكأس الذهبية الدولية، التي تقام في إيطاليا، وذلك ضمن تحضيرات المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها في سيريلانكا ديسمبر المقبل.

وكانت بعثة منتخب الإمارات للشراع الحديث لفئة «الأوبتمست» قد وصلت، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة ريفا دل غاردا في إيطاليا للمشاركة في البطولة، ضمن معسكر تدريبي يستمر حتى 21 أغسطس الجاري.

وتضم قائمة المنتخب الخماسي: حمد المهيري، خليفة الرميثي، زايد الحوسني، جون لوك هيرفي، وكارولينا باجاك، علماً بأن اللاعبين كانوا قد انضموا يونيو الماضي، لبرامج لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية بوزارة الرياضة، بموجب اتفاقية التفاهم الموقعة بين اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث واللجنة.

من جانبه، أكد محمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن الاستثمار في المواهب يمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الاتحاد، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، مشيراً إلى أن الاهتمام بالجيل الصاعد وتوفير برامج الإعداد والتطوير المستمر يسهمان في استدامة النتائج والإنجازات، والحفاظ على توهج رياضة الشراع الحديث الإماراتية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشاد العبيدلي بجهود لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية بوزارة الرياضة، وما تقدمه من دعم ومساندة للاعبين، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الرياضية في الدولة، وتسهم في توفير أفضل الظروف أمام المواهب الوطنية لتطوير مستوياتها واكتساب المزيد من الخبرات.