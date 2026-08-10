أسيل أسامة تكتب التاريخ بذهبية عالمية لمصر

توجت البطلة المصرية أسيل أسامة بالميدالية الذهبية في منافسات رمي الرمح ببطولة العالم للشباب لألعاب القوى، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما حققت مسافة بلغت 59.82 مترًا، لتحقق إنجازًا تاريخيًا للرياضة المصرية.

وأصبحت أسيل أسامة، بهذا الإنجاز، أول مصرية تحقق ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركات بلادها ببطولات العالم لألعاب القوى للشباب والشابات، بعدما نجحت في التفوق على منافساتها والوصول إلى منصة التتويج.

وأجرى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة المصري، اتصالًا عبر تقنية الفيديو مع العميد حاتم فودة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى، وأسيل أسامة، لتهنئتهما بالإنجاز.

وأشاد جوهر نبيل، حسب المركز الإعلامي لوزارة الرياضة المصرية، بالمستوى الفني الذي قدمته أسيل خلال منافسات البطولة، مؤكدًا أن تتويجها بالميدالية الذهبية يمثل إنجازًا تاريخيًا واستثنائيًا للرياضة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة المصري أن تتويج أسيل بذهبية بطولة العالم يمثل إنجازًا جديدًا وغير مسبوق على مستوى بطولات العالم لألعاب القوى للناشئات والشباب والسيدات، ويضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، كما يعكس امتلاك مصر مجموعة من المواهب القادرة على المنافسة وتحقيق البطولات على المستويين القاري والعالمي.