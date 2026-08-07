حمدة الحوسني.. سجل رياضي حافل بالأرقام القياسية

حققت الرياضية الإماراتية حمدة علي عبدالله الحوسني، التي تبلغ من العمر 37 عاماً، العديد من البطولات الرياضية الاستثنائية في الجري والماراثون – الماسترز «سباقات المسافات القصيرة والطويلة»، إضافة إلى بطولات أخرى في الريشة الطائرة لفئة أصحاب الهمم، وكرة القدم. وفي حديثها الشيق لـ «البيان» أكدت الحوسني تحقيقها إنجازات وأرقاماً قياسية في الماراثونات، حيث حققت رقماً قياسياً في سباقات الـ 5 كيلومترات بزمن 32 دقيقة. وصدارة رياضية في «ماراثون أسرة داعمة» بالحصول على المركز الأول في 3 فئات مختلفة في آنٍ واحد، وهي المركز الأول على مستوى المواطنين، والمركز الأول في الترتيب العام، والمركز الأول في الفئة العمرية.

ومن جانب آخر، قالت الرياضية الإماراتية حمدة الحوسني: «نعم، سجلت العديد من الإنجازات في الماراثون والجري، وذلك من خلال مشاركتي في البطولات الدولية والإقليمية والمحلية، ومنها في عام 2008 في أبوظبي، وأعتبر ذلك بداية قوية لانطلاقة واعدة والتتويج بذهبيتين. وفي عام 2010 بتونس، تم تدشين المشوار الخارجي بأول بطولة دولية، وتتويج تاريخي بالميدالية الذهبية.

أما في عام 2010 بسوريا تحديداً، تمت مواصلة التألق في نفس العام وحصد ذهبيتين وميدالية فضية. وفي عام 2011 باليونان، تم تمثيل مشرف في القارة الأوروبية والتتويج بذهبيتين. وفي عام 2012 بمسقط اقتنصت ذهبيتين. أما في عام 2014 بمصر حافظت على الصدارة والجدارة وحصدت ذهبيتين». وأضافت الحوسني: «وأعتبر 2015 عاماً استثنائياً، وحصدتُ فيه ذهبيتين بالولايات المتحدة الأمريكية، ونلتُ فيه لقب «أفضل عداءة»، مع تحقيق أفضل توقيت زمني في السباقات السريعة، سباق 100 متر: بزمن قياسي قدره 13 ثانية. وسباق 200 متر: بزمن قياسي قدره 29 ثانية. وفي عام 2018، حققت تألقاً جميلاً على أرض وطني، دولة الإمارات، وحصدت ذهبيتين وميدالية فضية. وفي عام 2019 بألمانيا كانت أيضاً فرصة رائعة لتمثيل دولي بارز تكلل بذهبية وفضية. وفي عام 2024 بمسقط، العودة بقوة واكتساح منصات التتويج بـ 3 ميداليات ذهبية. وفي عام 2025، حققت التميز في أكثر من رياضة وحصد الألقاب التالية: المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الماسترز (سباق 100 متر)، والمركز الأول في البطولة الوطنية للريشة الطائرة بمركز أدنيك. في عام 2026 بأبوظبي حققت ولله الحمد صدارة مطلقة وإنجازات مشرفة في بطولات الماسترز، والأولمبياد، وأصحاب الهمم، المركز الأول في ماراثون الأولمبياد لمسافة 3 كيلومترات (3k)، إضافة إلى المركز الأول في ألعاب الماسترز الدولية لألعاب القوى (سباق 100 متر وسباق 200 متر). والمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة ألعاب أصحاب الهمم بمركز أدنيك (مسافة 3 كيلومترات».

وكشفت الحوسني عن طموحها المتمثل في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، وتمثيل دولة الإمارات في الماراثونات والبطولات العالمية الخارجية، ورفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة في كل منصات التتويج الدولية.