جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة.. خطوات أخيرة قبل تكريم الفائزات

يشهد نوفمبر المقبل حفل تكريم الفائزات في النسخة العاشرة عن جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، حيث الاحتفاء بالإنجازات التي صنعت الفارق، وألهمت مسيرة رياضة المرأة في دولة الإمارات والعالم العربي. ومن جانب آخر تواصل جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة جولاتها التعريفية في الوطن العربي، حيث زار وفد الجائزة المملكة المغربية، وعقد لقاءات مع ممثلي الجهات الرياضية والإعلامية، للتعريف بفئات النسخة العاشرة، وآليات الترشيح، وتشجيع مشاركة الرياضيات والمؤسسات الرياضية، بما يسهم في تعزيز حضور المرأة الرياضية العربية والاحتفاء بإنجازاتها، علماً بأن آخر موعد لتقديم طلبات الترشح 30 سبتمبر المقبل.

وفي يوليو الماضي زار وفد جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، جمهورية مصر العربية، والتي تضمنت لقاء تعريفياً مع ممثلي الاتحادات والأندية الرياضية والأسر الرياضية ووسائل الإعلام، لاستعراض فئات الجائزة وآليات الترشيح، وتعزيز حضور ومشاركة الرياضيات العربيات في النسخة العاشرة، كما عقد وفد الجائزة ورشة تعريفية في مقر اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، بحضور ممثلي اللجنة، وأكثر من 25 ممثلاً عن الجامعات الرياضية التونسية، إلى جانب عدد من ممثلي القنوات والإذاعات ووسائل الإعلام التونسية. وفي يونيو الماضي زار فريق الجائزة نادي الفجيرة للفنون القتالية، للتعريف بالنسخة العاشرة من الجائزة وفئاتها المختلفة، وتشجيع الرياضيات على المشاركة، واستعراض إنجازاتهن.

وتنظم جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، ضمن نسختها التاسعة، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبدعم واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ورئيسة ناديي أبوظبي للسيدات والعين للسيدات، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وأكاديمية فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، جائزة تكريم صاحبات البصمة وهي جائزة تستهدف المرأة الرياضية الإماراتية والعربية، التي حققت إنجازات بارزة في المحافل الرياضية، وصاحبات البصمة الفارقة في التميز الرياضي.