سعيد الهاجري وعلي الحميري يمثلان منتخب رفع الأثقال في «آسيوية الشباب والناشئين»



يمثل ثنائي نادي أبوظبي لرفع الأثقال سعيد غصاب الهاجري وعلي عبد الناصر الحميري، المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية للشباب والناشئين التي تقام في العاصمة الأوزبكية طشقند في الفترة من 7 إلى 14 أغسطس المقبل، وهي المشاركة الأولى مع المنتخب في بطولة قارية.



وتغادر البعثة الخميس وتضم ثاني الرميثي نائب المدير التنفيذي للنادي وخليفة الزعابي مدير النشاط الرياضي وعمر شداد من الإدارة التنفيذية والجهاز الفني بقيادة أفيناش باندو ومساعده محمد فتحي.



وتأتي هذه المشاركة ضمن خطة استراتيجية لتأهيل أبطال للمستقبل يدافعون عن شعار المنتخب، في البطولات الكبرى، على صعيد المنتخب الأول.



وسبق للحميري الفوز بـ 6 ميداليات ذهبية في البطولة العربية التي أقيمت في قطر 2024، بينما حقق الهاجري برونزيتان في البطولة نفسها بجانب 3 ميداليات برونزية في «غرب آسيا» التي أقيمت بالتزامن مع «عربية قطر».