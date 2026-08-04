ديوكوفيتش يقترح تغييرات جذرية في التنس

جدد الصربي نوفاك ديوكوفيتش مقترحاته بشأن إدخال تعديلات على لعبة التنس، بهدف جعلها أكثر جاذبية، خاصة بالنسبة إلى الجمهور الأصغر سنًا.

واقترح ديوكوفيتش تقليص عدد أشواط المجموعة إلى أربعة بدلًا من ستة، مع إلغاء نظام الأفضلية (Advantage)، على أن يكون الحد الأقصى لمدة المباراة ساعتين.

وجاءت تصريحات اللاعب الصربي خلال ظهوره في بودكاست يقدمه نيك كيريوس، ونقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، حيث شدد على ضرورة تطوير نظام احتساب النقاط.

وقال ديوكوفيتش: «يجب أن نغير نظام التسجيل، ولا ينبغي بعد الآن لعب المجموعات من ستة أشواط، بل أربعة. وأود أيضًا إلغاء نظام الأفضلية. وفي نظام الأفضل من خمس مجموعات، سيجعل ذلك المباريات تستغرق نحو ساعتين، وسيكون الأمر أفضل للجميع».

وسبق لديوكوفيتش أن خاض العديد من المباريات الطويلة، كان آخرها أمام الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم في بطولة ويمبلدون العام الماضي، والتي استغرقت 5 ساعات و15 دقيقة، لتصبح أطول مباراة في دور الثمانية، وخامس أطول مباراة في تاريخ البطولة.