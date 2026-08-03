بوجاتشار يعود إلى طواف إسبانيا لأول مرة منذ 2019

أعلن فريق الإمارات، اليوم الاثنين، أن نجمه السلوفيني تادي بوجاتشار، الفائز مؤخرًا بطواف فرنسا للدراجات «تور دي فرانس»، سيشارك في طواف إسبانيا «فويلتا» هذا العام.

وأكد الفريق، في بيان رسمي عبر منصة «إكس»: «بوجاتشار سيعود هذا العام».

ولم يشارك السلوفيني في طواف إسبانيا منذ عام 2019، عندما خاض أولى مشاركاته في سباقات «الغراند تور»، حيث فاز حينها بثلاث مراحل، وحصل على القميص الأبيض كأفضل متسابق شاب، وجاء ثالثًا في الترتيب العام.

ويتطلع بوجاتشار إلى الفوز بجميع السباقات الكبرى الثلاثة خلال مسيرته، وهو إنجاز لم يحققه سوى ثمانية متسابقين في التاريخ.

وقال بوجاتشار، ضمن البيان: «أنا متحمس للمشاركة في طواف إسبانيا مجددًا بعد أول ظهور لي في عام 2019. لقد كانت تجربة رائعة، أحب زيارة إسبانيا، وأحب المشاركة في سباقاتها، وأعتقد أنه حان وقت العودة».

سينطلق سباق «فويلتا إسبانيا» للدراجات في 22 أغسطس من موناكو، حيث يعيش بوجاتشار.

وإذا فاز الدراج السلوفيني في غرناطة بعد ثلاثة أسابيع، سيصبح رابع متسابق يجمع بين لقبي فرنسا وإسبانيا في عام واحد، بعد الفرنسيين جاك أنكيتيل وبرنارد هينو، والبريطاني كريس فروم.