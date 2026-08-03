ميدفيديف وكوبولي يتقدمان في التصنيف العالمي للتنس

استعاد النجم الإسباني كارلوس ألكاراز مركز الوصافة في التصنيف العالمي الصادر عن رابطة لاعبي التنس المحترفين، اليوم الاثنين.

قفز ألكاراز إلى المركز الثاني رغم غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة، مستفيدًا من تراجع الألماني ألكسندر زفيريف إلى المركز الثالث بعد خصم نقاطه من بطولة كندا المفتوحة للتنس العام الماضي، بسبب تغيير مواعيد نسخة العام الجاري من البطولة نفسها.

كما شهدت قائمة العشرة الأوائل تغييرات عديدة، بتقدم الروسي دانييل ميدفيديف إلى المركز السادس على حساب الأسترالي أليكس دي مينور، الذي تراجع إلى المركز السابع.

وقفز الإيطالي فلافيو كوبولي خطوة واحدة أيضًا، ليحقق أفضل تصنيف له في مسيرته باحتلال المركز الثامن، يليه الأمريكي تايلور فريتز تاسعًا بعدما تقدم خطوة واحدة.

في المقابل، تراجع الأمريكي بن شيلتون مركزين، ليكمل قائمة العشرة الأوائل.

وكانت أكبر قفزة من نصيب الفرنسي آرثر جيا، بتقدمه 45 مركزًا ليحتل المرتبة 82 ويدخل قائمة أفضل 100 لاعب، تليها قفزة الكندي دينيس شابوفالوف (25 مركزًا) ليحتل المرتبة 43 عالميًا.

ترتيب العشرة الأوائل في تصنيف رابطة لاعبي التنس المحترفين:

1- الإيطالي يانيك سينر: 13450 نقطة.

2- الإسباني كارلوس ألكاراز: 8160 نقطة.

3- الألماني ألكسندر زفيريف: 8120 نقطة.

4- الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم: 4740 نقطة.

5- الصربي نوفاك ديوكوفيتش: 3760 نقطة.

6- الروسي دانييل ميدفيديف: 3620 نقطة.

7- الأسترالي أليكس دي مينور: 3560 نقطة.

8- الإيطالي فلافيو كوبولي: 3330 نقطة.

9- الأمريكي تايلور فريتز: 3230 نقطة.

10- الأمريكي بن شيلتون: 2680 نقطة.