في إستاد بكلفة 875 مليون دولار.. مقاعد «الطلاب» تثير الدهشة (فيديو)



انتشر فيديو لا تزيد مدته على الدقيقة بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنه يصور فقط منظراً داخلياً لأحد الإستادات في الولايات المتحدة الأمريكية، ما أثار استغراباً ودهشة لدى الكثيرين، ولكن القصة تبينت بعد ذلك، وهي بسيطة للغاية، فقد كان جزء من الإستاد هو السر في هذه الدهشة، وتحديداً ما يفترض أنها المنطقة المخصصة لمقاعد الطلاب في الإستاد.



فقد كشف الفيديو الذي نشرته أولاً «ذي أثلتيك» عن منطقة بلا مقاعد تماماً في إستاد وصلت كلفته 875 مليون دولار، ويفترض أن يستوعب 35 ألف متفرج، ولكنه لا يمنح مقاعد بذات العدد.

ودفع الفيديو الكثيرين للتساؤل عن السر الذي دفع بجامعة نورث وسترن المالكة للإستاد لوضع هذه المنطقة بلا مقاعد كبقية أجزاء الإستاد الفخم.



الإجابة كانت غريبة هي الأخرى، ولكنها مقنعة لإدارة الإستاد التي قررت أن يكون هناك منطقة تسمى منطقة الطلاب، ويسمح فيها بما يعرف بي «الوقوف الآمن»، لتتسع لأكبر عدد من المشاهدين.



وكشف مسؤولو الإستاد أن الفكرة جاءت من الملاعب الأوروبية التي يقف فيها الكثير من المشجعين خلف المرمى مع حواجز أمنية، وهؤلاء هم الأكثر صخباً وتشجيعاً خلال المباراة، وأوضح مسؤول: بالطبع الجميع يشجع الفريق، لكن ما تابعناه من المنافسات الأوروبية أن المشجعين الواقفين هم الأكثر حماسة في تشجيع الفريق.



فكرة مختلفة في إستاد فخم، فهل تتفق معها؟