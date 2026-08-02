نجوم يكرهون الرياضات التي صنعت مجدهم



يبدو من الطبيعي في عالم الرياضة أن يعشق النجوم اللعبة التي برزت فيها موهبتهم وصنعت شهرتهم وثرواتهم، لكن الواقع يكشف مفارقة غريبة، بعض الأبطال والنجوم الكبار يكرهون الرياضات التي يمارسونها، ولا يتابعون منافساتها خارج الملعب على الإطلاق، وبينما يواصلون صناعة التاريخ، يفضلون أحياناً الابتعاد عن تلك الرياضة.



وتضم قائمة هؤلاء النجوم أسماء لامعة في عدد من الرياضات سواء في كرة القدم أو التنس والملاكمة ورمي السهام والسنوكر، وفقاً لما كشفه تقرير صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يتقدمهم مدافع أرسنال الإنجليزي بن وايت، وأساطير التنس السابقين سيرينا ويليامز وأندريه أغاسي، ونجم الملاكمة تايسون فيوري، وهم أسماء صنعت تاريخاً استثنائياً، لكنهم امتلكوا في المقابل علاقات معقدة ومتناقضة مع رياضاتهم.



بن وايت



يبرز بن وايت، مدافع أرسنال الإنجليزي، كأحد أكثر الأمثلة إثارة للجدل، بعدما أكد أنه لا يشاهد مباريات كرة القدم في حياته اليومية، موضحاً أن اهتمامه يقتصر على متابعة أدائه الشخصي لأغراض التحليل والتطوير، بينما يفضل قضاء وقته بعيداً عن مشاهدة المباريات.



ورغم عدم اهتمامه بمتابعة كرة القدم، فإن وايت لم يُخفِ حبه لممارسة الكرة منذ طفولته، مشيراً إلى أنه كان دائماً لاعباً وليس مشاهداً، وحتى معرفته بتاريخ نجوم الأجيال السابقة تبدو محدودة، في تأكيد على أن علاقته بالرياضة ترتبط بالممارسة أكثر من المتابعة.



سيرينا ويليامز



قدمت الأمريكية سيرينا ويليامز، أسطورة التنس وإحدى أكثر اللاعبات تتويجاً في تاريخ اللعبة، واحدة من أكثر الاعترافات غرابة، فرغم فوزها بـ23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، أكدت في تصريحات سابقة أنها لم تكن تحب الرياضة أساساً، رغم استمرارها في المنافسة.



وقالت ويليامز إنها لا تحب ممارسة التدريبات البدنية، كما أنها لم تفهم يوماً كيف تحولت إلى رياضية محترفة، ومع ذلك، بقي التنس جزءاً أساسياً من حياتها، وحققت خلال مسيرتها 7 ألقاب في أستراليا وويمبلدون، و6 في الولايات المتحدة، و3 في فرنسا.



أندريه أغاسي



كان الأمريكي أندريه أغاسي، نجم التنس السابق، الأكثر صراحة بين جميع هؤلاء النجوم، إذ لم يكتفِ بالقول إنه لا يحب التنس، بل اعترف في سيرته الذاتية بأنه مارس اللعبة من أجل كسب المال رغم شعوره بكراهية عميقة تجاهها منذ سنواته الأولى.



المفارقة أن أغاسي تمكّن رغم ذلك من كتابة اسمه بأحرف ذهبية في تاريخ التنس، بعدما توج بـ8 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وأنهى مسيرته بين أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة، ليؤكد أن الوصول إلى القمة لا يتطلب دائماً عشق المهنة نفسها.



تايسون فيوري



يعيش الملاكم البريطاني تايسون فيوري علاقة مختلفة مع رياضته، إذ وصف الملاكمة بأنها علاقة تجمع الحب والكراهية في الوقت نفسه، إذ رغم إعلانه الاعتزال أكثر من مرة، ظل يعود إلى الحلبة، مؤكداً أن الابتعاد عن الملاكمة كان أصعب مما توقعه في كل مرة.



وبين محاولات الاعتزال والعودة، ظل بطل الوزن الثقيل أسيراً لرياضة تمنحه المتعة والمعاناة في الوقت ذاته.



مايكل فان غيروين



في عالم السهام، اعترف الهولندي مايكل فان غيروين، بطل العالم ثلاث مرات، بأنه لا يحب مشاهدة مباريات اللعبة التي صنع فيها اسمه، وقال اللاعب المخضرم إنه نادراً ما يتابع المنافسات، حتى عندما يكون طرفاً فيها منافسون بارزون، مفضلاً المشاركة على الجلوس أمام الشاشة.



وأوضح فان غيروين أنه قد يتابع النتائج المباشرة لبعض المواجهات المهمة، خصوصاً عندما تجمع أبرز نجوم الجيل الحالي، لكنه لا يشاهد المباريات كاملة. ويبدو أن اللاعب يرى السهام من منظور مختلف، فهو يستمتع بالمنافسة والممارسة أكثر بكثير من متابعة الآخرين.



كيريوس



ولا يختلف الأسترالي كيريوس كثيراً عن هذه الحالات، إذ سبق أن اعترف بأنه لا يحب التنس بالدرجة التي يتوقعها الجمهور من لاعب محترف، وأكد أن كرة السلة كانت رياضته المفضلة في طفولته، وأنه كان يتمنى الاستمرار فيها قبل أن تدفعه عائلته إلى التنس.



ورغم وصوله إلى نهائي بطولة ويمبلدون عام 2022، ظل كيريوس يؤكد أن علاقته بالتنس ليست علاقة عشق حقيقي، بينما في المقابل، تحدَّث بحماس واضح عن كرة السلة، التي ظل يعتبرها الرياضة التي يحبها فعلاً، حتى أثناء تنقله المستمر بسبب مسيرته.



بنوا أساو إيكوتو



وفي كرة القدم أيضاً، كان الفرنسي بنوا أساو إيكوتو، لاعب توتنهام السابق، واضحاً بشأن علاقته باللعبة، فقد أكد أنه لا يشاهد كرة القدم ولا يتحدث عنها خارج الملعب، معتبراً أن ممارسته لها طوال الوقت كلاعب محترف تكفي لإشباع أي اهتمام محتمل بالرياضة.



وخلال مسيرته خاض أساو إيكوتو أكثر من 200 مباراة بقميص توتنهام، ونجح في الحفاظ على حضوره بمستويات الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه كان يفضل في حياته الخاصة الموسيقى وأصدقاءه، خصوصاً موسيقى الهيب هوب، بعيداً عن أجواء كرة القدم وضغوطها.



مارك ويليامز



أما الويلزي مارك ويليامز، بطل العالم ثلاث مرات في السنوكر، فقد أطلق تصريحاً صريحاً عام 2019 خلال فترة صعبة في مسيرته، وبعد الفوز على فريزر باتريك في بطولة المملكة المتحدة، تحدث عن تفضيله لعب الغولف، مؤكداً أنه يكره السنوكر.



وجاء موقف ويليامز في وقت كان يعاني فيه من تراجع النتائج، رغم احتلاله آنذاك المركز الثالث عالمياً. لكن مسيرته أثبتت لاحقاً أن علاقته بالرياضة لم تمنعه من مواصلة المنافسة، إذ ظل أحد أبرز لاعبي السنوكر على الساحة الدولية.