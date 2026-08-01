حدث نادر.. ملاكمة تحقق ميدالية تاريخية من دون فوز



صنعت الملاكمة تارونا تافاكي ‌التاريخ ​بعدما منحت بلادها توفالو، الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي، أول ميدالية على الإطلاق في دورة ألعاب الكومنولث في ⁠غلاسغو دون الفوز بأي مباراة.



وحصلت تافاكي، واحدة من خمس ملاكمات مشاركات في ‌فئة 75 كيلوغراماً للسيدات، على إعفاء من اللعب في الدور الأول لتتأهل مباشرة لقبل النهائي قبل ‌أن تخسر أمام الهندية ‌لوفلينا بوجوهين الجمعة.



ولا تتضمن دورة ألعاب الكومنولث مباريات ​لتحديد المركز ‌الثالث ويحصل ​الملاكمون الخاسرون في ⁠قبل النهائي على الميدالية البرونزية.



وقالت تافاكي (20 عاماً)، واحدة من ​ثمانية ⁠رياضيين ⁠يمثلون بلادهم في منافسات الأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة في ⁠ألعاب الكومنولث، «فخورة وسعيدة للغاية لقدرتي على تمثيل بلادي في هذه البطولة الكبيرة».



ويبلغ عدد سكان توفالو ما يزيد قليلاً على ‌10000 نسمة.



وأضافت تافاكي «ربما 95 بالمئة من ​الجماهير لا يعرفون أين تقع بلادي، لذلك أشعر بفخر كبير لتمثيل توفالو».