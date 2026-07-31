مبادرة «صيف أبوظبي الرياضي» تشجع على تبني أنماط حياة صحية



تسهم النسخة الخامسة والأكبر في تاريخ فعالية «صيف أبوظبي الرياضي 2026»، في تعزيز مشاركة أفراد المجتمع وتشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية ونشطة في إمارة أبوظبي، إلى جانب التأكيد على الاهتمام المتواصل بتطوير القطاع الرياضي وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في مختلف الأنشطة الرياضية، انطلاقاً من أهمية الرياضة في تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع أكثر صحة وسعادة وإنتاجية. وتجدر الإشارة إلى أن الفعالية تُنظم من قبل مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي و برعاية مجموعة «أدنوك»، وتُقام خلال الفترة من 6 يونيو إلى 23 أغسطس 2026. وفي هذا الجانب أكد عدد من الرياضيين لـ «البيان» بفعالية «صيف أبوظبي الرياضي 2026، أن فعاليات صيف أبوظبي الرياضي رسخت مكانتها كأحد أبرز الأحداث على خارطة الرياضة المجتمعية التي تشجع على اتباع أنماط حياة صحية ونشطة، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية تناسب جميع أفراد الأسرة.



وقال الدكتور محمد حمد دلوان الكتبي، صاحب مبادرات مجتمعية ورياضية: «تعد فعاليات صيف أبوظبي وجهة رياضية استثنائية ورائدة تسهم في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة في منطقة واحدة، وتحت سقف واحد، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ممارسة الرياضة بشكل دائم، وتحديداً في مرحلة إجازات الأبناء من المدارس». وأشاد الدكتور الكتبي بإطلاق برنامج «حوارات صيف أبوظبي الرياضي» الجديد هذا العام، الذي يقدم سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة يقودها خبراء في مجالات الصحة والتغذية الرياضية والطب الرياضي وجودة الحياة والصحة المجتمعية، بما يوفر للمشاركين معلومات علمية ورؤى متخصصة.



وأوضح الرياضي أيوب البلوشي أن فعالية «صيف أبوظبي الرياضي 2026» تنشر ثقافة نمط الحياة الصحي من خلال ممارسة الرياضة والتفاعل المجتمعي خلال أشهر الصيف، وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط حياة صحية ونشطة في الصيف، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تناسب جميع أفراد الأسرة، إضافة إلى المرافق المُجهزة وفق أعلى المعايير.



وأشارت الرياضية هدى آل علي إلى أن فعالية صيف أبوظبي 2026 تواصل العمل على إبراز دورها في نشر الرياضة بين أفراد المجتمع، وجعلها أسلوب حياة ينعكس بالإيجاب على صحتهم، وتسهم بشكل كبير في إيجاد بيئة صحية إيجابية للجميع، واستقطاب المواهب، وتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة شتى أنواع الرياضات، نظراً لتأثيرها الإيجابي في الصحة النفسية.



وقالت الرياضية سلمى السلامي: «إن فعالية صيف أبوظبي 2026 تسهم وباقتدار في إرساء ثقافة رياضية صحية لدى فئات وأفراد المجتمع الإماراتي، وفق رؤية تنطوي على الرغبة في بناء مجتمع صحي، يؤمن بأهمية ودور الرياضية، من خلال توفير بيئة صحية وتلاحم مجتمعي عبر تنفيذ أنشطة وفعاليات ومبادرات رياضية تستهدف جميع الفئات العمرية والجنسيات، بالإضافة إلى التأكيد على مفهوم الرياضة للجميع ونشرها لأفراد المجتمع كافة».