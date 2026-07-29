جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تعزز مكانة المرأة الرياضية الإماراتية والعربية



تشغل رياضة المرأة الإماراتية جانباً مهماً في الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، سعياً لتعزيز مشاركتها في البطولات المحلية والدولية، وحضورها في مواقع اتخاذ القرار الرياضي. وتهدف جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة إلى تمكين المرأة في القطاع الرياضي، وتسليط الضوء على إنجازاتها على مدار عام كامل، كما تسعى لتعزيز التنافسية والتميز في الرياضة النسائية، وخلق بيئة داعمة ومحفزة، تُمكّن المرأة الرياضية من الارتقاء بأدائها إلى مستويات متقدمة.



«البيان» التقت عدداً من الملهمات الإماراتيات الرياضيات، اللاتي أكدن أن الجائزة تعتبر في حد ذاتها تحفيزاً لكل رياضية إماراتية وعربية للفوز والتميز، وتكريم كل صاحبات الإنجازات في مختلف الميادين الرياضية، إلى جانب دعم وتمكين الرياضيات، وتسليط الضوء على قصص نجاحهن الملهمة.



وفي هذا الإطار قالت مريم الزيودي، لاعبة المنتخب الوطني البارالمبي ونادي خورفكان للمعاقين، البطلة الإماراتية البارالمبية: «تجسد جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة منذ انطلاقتها رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تعزيز مكانة المرأة الرياضية الإماراتية والعربية في مختلف المحافل والمنافسات الإقليمية والعالمية، ولتصبح الجائزة اليوم واجهة مشرفة لتكريم البطلات وصاحبات الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية»، فيما أوضحت الفارسة سهام الشحي أن الجائزة تؤكد الدعم المتواصل والتوجيهات الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، والتي شكلت الأساس في تطوير الرياضة النسائية على المستويين المحلي والعربي، وليس هذا فحسب، إذ يتماشى هذا النهج مع استراتيجية الدولة في تمكين المرأة وتوفير البيئة، التي تضمن استدامة نجاحاتها، وحرص دولة الإمارات أيضاً على ترسيخ ثقافة الرياضة النسائية ونشرها، والعمل على تطويرها والارتقاء بها، وتعزيز التنافسية خصوصاً بعد تحقيق بنات الإمارات العديد من الإنجازات الكبيرة، إقليمياً ودولياً.



وأشارت الرياضية فاطمة الكعبي إلى أن جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تسهم وباقتدار في دعم الملهمات الرياضيات الإماراتيات وحتى العربيات، وتعزيز حضورهن البارز والاستثنائي الرياضة النسائية، بما ينسجم مع رؤية الدولة في تمكين المرأة وتطوير القطاع الرياضي.



كما قالت عليا آل علي، لاعبة المنتخب الوطني، ولاعبة في نادي الفجيرة للفنون القتالية: «إن جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تبرز نموذجاً ملهماً في تمكين المرأة الإماراتية والعربية في مجال الرياضة، وتسليط الضوء على عطائها، وتميزها في هذا القطاع، وإيجاد بيئة محفزة وداعمة لها، للارتقاء بأدائها إلى مستويات متقدمة ووضعها في طليعة الأحداث الرياضية العالمية».



وتنظم جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، ضمن نسختها التاسعة، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبدعم واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ورئيسة ناديي أبوظبي للسيدات والعين للسيدات، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وأكاديمية فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، وهي جائزة تستهدف المرأة الرياضية الإماراتية والعربية، التي حققت إنجازات بارزة في المحافل الرياضية، وصاحبات البصمة الفارقة في التميز الرياضي.