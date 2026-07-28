علي بن حيدر: النسخة السادسة من بطولة الإمارات لبناء الأجسام الأقوى فنياً



وصف علي بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، النسخة السادسة من بطولة الإمارات لبناء الأجسام، التي اختتمت أول أمس في مجمع «ذا أجندة» بدبي، بأنها الأكثر تميزاً على المستويين الفني والتنظيمي، مؤكداً أنها عكست حجم التطور الذي وصلت إليه رياضة بناء الأجسام في الإمارات.



وقال علي بن حيدر لـ«البيان الرياضي» إن البطولة تفوقت بفضل الدعم الكبير الذي حظيت به من الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب إسهامات الشركاء والرعاة، وجهود اللجنة المنظمة، وارتفاع المستوى الفني، وتقارب المنافسة، ومشاركة عدد كبير من الوجوه الجديدة، مشيراً إلى أن أكثر ما لفت انتباهه مشاركة لاعبين من فئتي الشباب والناشئين، في مؤشر يعكس مستقبل اللعبة.

وأضاف أن استضافة البطولة في مجمع «ذا أجندة» أسهمت في نجاحها بفضل الإمكانات المتطورة للموقع، مثمناً جهود الشريك الاستراتيجي، البطل العالمي عيسى الدح، إلى جانب التميز في الجوانب التنظيمية والتحكيمية، مؤكداً أنه يمنح البطولة تقييماً كاملاً «10 من 10».



وأشار إلى أن البطولة كشفت عن مواهب واعدة سيتم تقييمها بالتنسيق مع اللجنة الفنية، تمهيداً لضمها إلى صفوف المنتخبات الوطنية.

وأشاد بالحضور الجماهيري، ولا سيما حضور العائلات، مؤكداً أنه أصبح أحد أبرز عناصر نجاح بطولات الاتحاد، كما أثنى على العرض التراثي الذي قدمته فرقة الشحوح في حفل الافتتاح، لما أضفاه من قيمة ثقافية ووطنية على الحدث.



وأكد بن حيدر أن منتخب الإمارات بطل آسيا ويصنف ضمن أفضل خمسة منتخبات على مستوى العالم، بفضل الإنجازات التي حققها لاعبوه، مشيراً إلى أن الاتحاد سيواصل تطوير المنتخبات الوطنية وتعزيز الشراكات مع الرعاة ووسائل الإعلام، معتبراً أن النسخة السادسة كانت ناجحة تنظيمياً وفنياً وتنافسياً وجماهيرياً.