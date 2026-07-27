عبدالله الشرقي يكرم الفائزين ببطولة الإمارات لبناء الأجسام



أكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، على فخره بالنجاح الذي حققته بطولة الإمارات لبناء الأجسام في نسختها السادسة، بفضل العمل الجماعي وروح التعاون بين جميع اللجان المنظمة. وقال: «نتوجه بالشكر إلى الرعاة والشركاء على دعمهم المتواصل، وإلى اللاعبين على المستويات الفنية المتميزة التي قدموها. كما نعبر عن تقديرنا للجماهير التي حضرت بكثافة، إذ كان حضورها محورياً في نجاح فعاليات أسرة بناء الأجسام الإماراتية وإبراز مكانة اللعبة». جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين ببطولة الإمارات لبناء الأجسام في نسختها السادسة.



وتوّج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، نخبة من الفائزين في بطولة الإمارات لبناء الأجسام، التي أقيمت في مجمع «ذا أجندة» بمنطقة دبي للإعلام، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد علي عبدالله بن حيدر، وأعضاء مجلس الإدارة، وبمشاركة واسعة من اللاعبين المواطنين والمقيمين، وسط حضور رسمي لعدد من القيادات الرياضية وجماهير غفيرة، إلى جانب الشريك الرسمي عيسى الدح وممثلي الجهات الراعية للبطولة.



وأسفرت أبرز نتائج فئة «بطل الأبطال» عن تتويج عبدالرحمن أحمد الياسي بلقب كلاسيك فيزيك، وناصر علي برمان بلقب كلاسيك بناء الأجسام، وسالم عبدالمجيد بلقب الفيزيك، فيما أحرز جمال جاسم علي لقب بطل الأبطال في فئة مسكولار فيزيك، بينما توج عمر أحمد الشحي بلقب بطل أبطال بناء الأجسام. وفي منافسات أخرى، حقق لاعب المنتخب الوطني علي ضاوي النقبي الميدالية الذهبية في فئة الماستر (الطول المفتوح)، كما نال الميدالية الفضية في منافسات بطل الأبطال لفئة الفيزيك.