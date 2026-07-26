ليبرون جيمس يتنازل عن 93 % من راتبه للاستمرار في دوري السلة الأمريكي



شهد عالم كرة السلة حالة من الذهول عقب إعلان انضمام النجم ليبرون جيمس إلى فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز براتب يبلغ ثلاثة ملايين و880 ألف دولار في موسمه الرابع والعشرين بالدوري الأمريكي للمحترفين، ليقدم على أكبر تخفيض للراتب في تاريخ المسابقة بنسبة تراجع بلغت 93 % مقارنة بالراتب، الذي تقاضاه مع لوس أنجلوس ليكرز في الموسم الماضي والبالغ 52 مليوناً و630 ألف دولار.



ويقل الراتب الجديد لجيمس، البالغ من العمر 41 عاماً، عما تقاضاه خلال موسمه الأول كونه لاعباً مبتدئاً في موسم 2003 /2004 حين تقاضى 4 ملايين دولار.



وسيكون جيمس في المرتبة 298 ضمن قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري للموسم المقبل، بفارق شاسع عن ستيفن كوري، الذي يتصدر القائمة براتب يبلغ 62 مليوناً و500 ألف دولار، أي ما يعادل 15 ضعفاً لراتب جيمس، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية.



وقدم جيمس معدلات مميزة في الموسم الماضي بخوضه أكثر من 33 دقيقة لكل مباراة، مع تسجيل متوسط 9. 20 نقطة، و1. 6 متابعات، و2. 7 تمريرات حاسمة.



وجاءت خطوة تخفيض الراتب رغبة من جيمس في الاستمرار بالملاعب وحصد لقب الدوري الأمريكي للمحترفين مرة أخرى، بعدما جمع أكثر من 580 مليون دولار من عقود كرة السلة فقط طوال مسيرته، إلى جانب عقود الرعاية الإعلانية .



ويمتد عقد لبرون جيمس مع سيكسرز لموسمين مع خيار التمديد في الموسم الثاني، بعدما فكر في الاعتزال في الصيف الحالي.