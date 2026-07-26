أنكالاييف يحسم قمة أبوظبي بالضربة الفنية القاضية



عزز ماغوميد أنكالاييف حظوظه في العودة إلى المنافسة على لقب وزن خفيف الثقيل في بطولة «يو إف سي»، بعدما تغلب على بوغدان غوسكوف بالضربة الفنية القاضية في الجولة الخامسة، في النزال الرئيسي لأمسية «يو إف سي: أنكالاييف ضد غوسكوف»، التي أقيمت مساء أمس، السبت، في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي.



وقدم أنكالاييف أداءً قوياً فرض خلاله سيطرته على مجريات النزال، قبل أن ينهي المواجهة بالضربات الأرضية بعد دقيقتين و41 ثانية من الجولة الخامسة، ليبعث برسالة قوية إلى منافسيه في فئة وزن خفيف الثقيل ويقترب من الحصول على فرصة جديدة للمنافسة على الحزام.



وقال أنكالاييف في تصريحاته عقب الفوز: «أحرص دائماً على تقديم نزالات مثيرة للجماهير، وإن سنحت لي فرصة القتال مجدداً في أبوظبي في أكتوبر، فأنا جاهز».



وفي النزال الرئيسي المشترك، واصل الأوزبكي رمضان تيميروف انطلاقته القوية في وزن الذبابة بعدما أطاح بالأسترالي ستيف إرسيغ بالضربة الفنية القاضية في الجولة الأولى، مؤكداً حضوره بين الأسماء الصاعدة في الفئة.



وقال تيميروف عقب الفوز: «في البداية شعرت بشيء من الذهول؛ لأنني لم أخض نزالاً منذ عام كامل، لكن هتافات الجماهير منحتني طاقة هائلة، وكانت الأجواء في أبوظبي رائعة».



وشهدت البطاقة الرئيسية أيضاً حفاظ الروسي ماغوميد زاينوكوف على سجله الخالي من الهزائم بفوزه بقرار إجماعي على البولندي دميان رزيبيتسكي، بينما تفوق رزفان كونييف على تايريل فورتشن بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثالثة، وفاز أبو بكر فاغاييف بقرار الحكام بالإجماع.



وفي النزالات التمهيدية، واصل البرازيلي فالتر ووكر تألقه بعدما أخضع الأمريكي توماس بيترسن بحركة «إحكام الربلة» النادرة، محققاً خامس انتصار متتال بالإخضاع في «يو إف سي»، لينال مكافأة الأداء المميز، كما حصد تيميروف مكافأة مماثلة بعد فوزه.



ويؤكد النجاح الجماهيري والتنظيمي للحدث استمرار مكانة أبوظبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية لاستضافة بطولات الفنون القتالية المختلطة، في إطار شراكتها الممتدة مع «يو إف سي»، على أن تعود المنافسات إلى الاتحاد أرينا في 24 أكتوبر المقبل بإقامة «يو إف سي 333» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي.