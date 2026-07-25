ضحى البشر تدون اسمها في سجلات الشراع العربي



أصبحت الإماراتية ضحى البشر، لاعبة المنتخب الوطني للشراع الحديث، أول رياضية عربية تحصل على شهادة مدربة فئة «وينج سيرف» المعتمدة من الجمعية البريطانية لليخوت (RYA)، في إنجاز يعزز حضور الكفاءات العربية في واحدة من أحدث فئات رياضات الشراع على المستوى الدولي.



وجاء حصول البشر على الاعتماد خلال مشاركتها في برنامج «مبادلة» لتطوير اللاعبين ضمن فئة «وينج فويل»، الذي استضافته مدينة بورتسموث الإنجليزية، حيث اجتازت المتطلبات الفنية والتدريبية اللازمة، ما يؤهلها لتدريب هذه الفئة وفق المعايير الدولية المعتمدة.



ووجه محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث التهنئة إلى ضحى البشر على تحقيق هذا الإنجاز، متمنياً لها التوفيق في المرحلة المقبلة.



وقال إن هذا الإنجاز يعكس استراتيجية الاتحاد برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، الهادفة إلى إعداد وتأهيل لاعبي المنتخبات الوطنية، وتوسيع مشاركتهم في البرامج والدورات التدريبية المتخصصة، بما يسهم في تطوير رياضة الشراع ورفع مستوى الكوادر الوطنية.



وثمن العبيدلي دعم وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، وشركة مبادلة، مؤكداً أن مساهماتهم المتواصلة في تأهيل الرياضيين وتوفير بيئة داعمة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات الإماراتية على الساحتين الإقليمية والدولية.