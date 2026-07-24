مواجهة أنكالايف وغوسكوف تتصدر نزالات «يو إف سي» في أبوظبي



يتصدر النزال المرتقب الذي يجمع بين ماغوميد أنكالايف بطل «يو إف سي» السابق، والمقاتل القوي بوغدان غوسكوف، وزن خفيف الثقيل، أمسية «يو إف سي» التي تعود إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، غداً السبت، بصالة الاتحاد آرينا في جزيرة ياس، في واحدة من أقوى أمسيات نزالات الفنون القتالية المختلطة.



وتؤكد عودة «يو إف سي» إلى أبوظبي مكانة العاصمة الإماراتية بوصفها واحدة من أبرز الوجهات العالمية لاستضافة رياضات القتال والفعاليات الرياضية الكبرى.



وكانت أبوظبي احتضنت خلال السنوات الماضية مجموعة من أهم وأشهر بطولات «يو إف سي»، واستقبلت نخبة من أبرز المقاتلين والجماهير من مختلف أنحاء العالم، لترسخ سمعتها كمدينة قادرة على تنظيم الأحداث الرياضية وفق أعلى المعايير الدولية.



ويجمع النزال الرئيسي، الممتد لخمس جولات، بين مقاتلين يسعيان إلى تحقيق انتصار مؤثر في واحدة من أكثر فئات UFC قوة وتنافساً، حيث سيتمكن عشاق الرياضة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من متابعة منافسات أمسية النزال أنكالايف ضد غوسكوف عبر تطبيق ستارزبلاي.



ويعود أنكالايف إلى أبوظبي بهدف تأكيد مكانته بين أبرز المنافسين في وزن خفيف الثقيل، بينما يخوض غوسكوف أكبر اختبار في مسيرته داخل UFC، باحثاً عن انتصار استثنائي أمام أحد أبرز أسماء الفئة.



ويشارك غوسكوف في النزال بديلاً عن خليل رونتري جونيور، الذي كان من المقرر أن يواجه أنكالايف قبل اضطراره إلى الانسحاب من الحدث بسبب الإصابة.



كما تشهد الأمسية مواجهة قوية في وزن الذبابة تجمع الأسترالي ستيف إرسيغ بالأوزبكي رمضان تيميروف، إذ يسعى إرسيغ إلى توظيف خبرته ومستواه الفني أمام قوة تيميروف الهجومية، في نزال يحمل أهمية كبيرة لمسيرة المقاتلين في الفئة.



وتتضمن النزالات الرئيسية المؤكدة أيضاً مواجهة في وزن الوسط بين إسلام دولاتوف وويلينغتون تورمان، إلى جانب نزال يجمع المقاتلين غير المهزومين ماغوميد زينوكوف وداميان جيبيتسكي في الوزن الخفيف، ومواجهة في الوزن الثقيل بين ريزفان كونييف وتايريل فورتشن.



وتتواصل المنافسات بمواجهة البرازيلي فالتر ووكر والأمريكي توماس بيترسن في الوزن الثقيل، وداستن جاكوبي أمام أوران ساتيبالدييف في وزن خفيف الثقيل، وسام باترسون أمام سانتياغو بونزينيبيو في وزن الوسط، إلى جانب مواجهة إسماعيل بونفيم وأكسل سولا في الوزن الخفيف.