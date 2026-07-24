«نوخذة أبوظبي 2026» يعزز ارتباط النشء والشباب بالتراث البحري الإماراتي



يسهم برنامج «نوخذة أبوظبي»، المقام حالياً على شاطئ نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والذي أطلقه مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية في نشر ثقافة الإبحار الشراعي بين الأجيال الناشئة، وتعزيز ارتباط الشباب بالتراث البحري الإماراتي. وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الجديدة من «نوخذة أبوظبي»، ستستمر إلى 20 أغسطس المقبل، ويقام البرنامج بدعم من أبوظبي البحرية وهيئة أبوظبي للتراث، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ومجموعة سرح، وذلك في ثلاثة مواقع رئيسية هي أبوظبي، والمرفأ، وجزيرة دلما، بما يتيح الفرصة لأكبر شريحة من المشاركين للاستفادة من برامج تدريبية وتعليمية تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي في المهارات البحرية.



وأكد سعيد خليفة المهيري، مدير إدارة الرياضات المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، في تصريح له على الحساب المعتمد لمجلس أبوظبي الرياضي على منصة «انستغرام»، بأن تنظيم برنامج «نوخذة أبوظبي» يأتي امتداداً للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة، والتي شهدت إقبالاً واسعاً من الفئات العمرية المستهدفة، ورسخت مكانته أحد أبرز المبادرات الصيفية المتخصصة في الرياضات والتراث البحري بإمارة أبوظبي، بما يعكس رؤية مجلس أبوظبي الرياضي وأكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية في الاستثمار بالطاقات الشابة وتعزيز استدامة الرياضات التراثية بأسلوب يجمع بين التعليم والتطبيق العملي. مضيفاً: «كما يعكس حرص المجلس على إطلاق مبادرات نوعية تستثمر أوقات الشباب خلال العطلة الصيفية، وتعزز ارتباطهم بالهوية الوطنية والموروث البحري الإماراتي، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على التراث الوطني وترسيخه لدى الأجيال الجديدة».



اكتشاف وصقل المواهب



ويعد «نوخذة أبوظبي» برنامجاً تدريبياً متكاملاً يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية بإشراف نخبة من المدربين والخبراء، ويسهم في اكتشاف وصقل المواهب الواعدة في الرياضات البحرية التراثية والحديثة، وإعداد المشاركين للانخراط مستقبلاً في السباقات والفعاليات البحرية التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بما يعزز استدامة هذه الرياضات ونقل خبراتها إلى الأجيال القادمة، وليس هذا فحسب، إذ يُعرّف المشاركين على القيم والعادات المرتبطة بالموروث البحري الإماراتي، بما يؤهلهم للمشاركة مستقبلاً في السباقات والفعاليات البحرية، ويسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على الحفاظ على هذا الإرث واستدامته، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم الرياضات التراثية.