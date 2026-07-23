بطلات إماراتيات في القوس والسهم لـ«البيان»: نطمح لتحقيق إنجازات عالمية



أكد عدد من البطلات الإماراتيات في القوس والسهم من خلال حديثهن لـ«البيان» على أهمية دعم وتمكين المرأة الرياضية وتعزيز حضورها في مختلف المنافسات الرياضية. وأوضحن في الوقت ذاته أن رياضة القوس والسهم قد شهدت في دولة الإمارات تطوراً ملحوظاً من حيث الرعاية والدعم والاهتمام، ما أسهم في استقطاب المزيد من اللاعبين واللاعبات. معاهدات على الاجتهاد الدائم للوصول لمنصات التتويج في البطولات الدولية في القوس والسهم.



وفي هذا الجانب حصدت هدى آل علي، لاعبة في منتخب دولة الإمارات ولاعبة في نادي الفجيرة للفنون القتالية، والتي تبلغ من العمر 16 عاماً، أكثر من 20 ميدالية منذ انطلاقها في رياضة القوس والسهم، تحديداً قبل 5 أعوام، ونالت ذهبية وميداليتين فضيتين في البطولة العربية الرابعة عشرة للقوس والسهم بتونس لفئة تحت 18 عاماً، إضافة إلى ميدالية برونزية في بطولة غرب آسيا، لتجسد نموذجاً مشرفاً للمرأة الرياضية الإماراتية، معربة عن أملها في استمرار هذا تطور رياضة القوس والسهم مستقبلاً. وأضافت: «شاركت في العديد من البطولات الدولية التي وصلت إليها، نتيجة التدريبات والالتزام الكامل، ويعد أيضاً نتيجة تعب طويل وتحديات خضتها بإرادة وعدم الاستسلام خلال مسيرتي. ولا أزال أحرص على التدريب، لا سيما أنني سأشارك بمشيئة الله تعالى في أكتوبر المقبل بأولمبياد الشباب في السنغال، ويمثل ذلك بالنسبة لي محطة مهمة في مسيرتي الرياضية في القوس والسهم، وأتمنى تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة التي ستقام في مدينة داكار السنغالية. ولي مشاركات في بطولات سابقة تتمثل في البطولة الخليجية في دولة الإمارات، والبطولة العربية غرب آسيا في المملكة العربية السعودية وتونس، وبطولات أخرى تم تنظيمها في كل من كندا وتايلند».



كما لا تتردد الشابة الإماراتية عليا آل علي، لاعبة المنتخب الوطني لاعبة نادي الفجيرة للفنون القتالية، في المشاركة في شتى البطولات المحلية والدولية التي تمثل في نظرها منصة رياضية محورية تسهم في منح الرياضة النسائية العربية قوة دفع نوعية، وتعزز الحضور التنافسي على المستويين القاري والدولي. وأوضحت آل علي أن استمرار دعم رياضة القوس والسهم يخدم خطط تطويرها، ويعزز فرص اللاعبات الإماراتيات في الاحتكاك، وصقل المستويات الفنية، استعداداً للاستحقاقات الدولية. وأضافت: «ومن أبرز البطولات التي شاركت فيها بطولة الأندية في تونس، وفي العراق، وبطولة غرب آسيا في المملكة العربية السعودية، وغيرها من البطولات الأخرى التي حققت فيها مراكز متقدمة ولله الحمد، وجميعها أسهمت في تطوير أدائي وصقل مهاراتي، وشكلت فرصة مثالية لإعدادي رياضياً في القوس والسهم ورفع جاهزيتي، بما ينعكس إيجاباً وعموماً على مستوى المنتخب الوطني والاستحقاقات المقبلة».



وكشفت آل علي عن طموحها المتمثل في تحقيق إنجازات عالمية في رياضة القوس والسهم، والوصول إلى منصات التتويج في البطولات الدولية، ومنها الأولمبياد.



فيما حصلت الإماراتية آمنة يوسف العوضي على عدد 73 ميدالية ملونة، منها 52 ذهبية في رياضة القوس والسهم، وهي حاصلة أيضاً على شهادة تدريب المستوى الأول في القوس والسهم، والمركز 44 في التصنيف الآسيوي، والمركز 158 في التصنيف الآسيوي. كما شاركت في العديد من جوائز التميز، ووصلت للمرحة النهائية من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة ضمن فئة أفضل رياضية إماراتية. وحصلت أيضاً على العديد من شهادات التقدير والتكريم لجهات وهيئات رياضية مختلفة، تقديراً للإنجازات الرياضية المتميزة والإسهامات في دعم وتطوير رياضة القوس والسهم في دولة الإمارات. وتجدر الإشارة إلى أنها صاحبة الرقم الوطني والخليجي والعربي 693 للقوس المركب فئة السيدات، ولاعبة المنتخب الوطني، ولاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ومشاركة استثنائية في العديد من البطولات المحلية والخليجية والعربية والإقليمية والدولية.