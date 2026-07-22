مريم الزيودي تحلق بذهبية رمي الرمح في «أوسترافا التشيكية الدولية»



نالت الشابة الإماراتية، ولاعبة المنتخب الوطني البارالمبي ونادي خورفكان، البطلة الإماراتية البارالمبية مريم أحمد الزيودي، ذهبية بطولة «أوسترافا الدولية»، التي تم تنظيمها في هذا الشهر بجمهورية التشيك، وذلك في ألعاب القوى، رمي الرمح. كما حصلت في الوقت ذاته على الميدالية الفضية في رمي القرص، والبرونزية في دفع الجلة.



وإثر مشاركة أخرى لها في بطولة «أولموس جراند بريكس» في جمهورية التشيك، نالت مريم الزيودي الميدالية الفضية في دفع الجلة، وفضية أخرى في رمي القرص.



أما في شهر يونيو الماضي، فقد شاركت البطلة مريم الزيودي أيضاً في معسكر وبطولة تونس الدولية لألعاب القوى، وذلك من خلال مجلس الشارقة الرياضي. وحصدت الزيودي في البطولة برونزية رمي القرص، وفضية دفع الجلة.



وفي حديثها لـ «البيان»، قالت البطلة مريم الزيودي: «نعم، فخورة بجميع إنجازاتي الرياضية، ولله الحمد، وأنوه بأن رياضة أصحاب الهمم تواصل حصد ثمار دعم القيادة الرشيدة، الذي كان وراء الوصول إلى منصات التتويج في المحافل القارية والدولية.



كما أن جميع ما نلته هو دافع لي لمواصلة التميز، وإحراز إنجازات جديدة تسهم من خلاله في رفع علم الإمارات عالياً في شتى المحافل الرياضية».



مشيرة في الوقت ذاته إلى حرصها التام بعدم تفويت تدريبها في نادي خورفكان، وحرصها على مساهمتها الفاعلة في نشر ثقافة ممارسة الرياضة في صفوف المرأة عموماً وأصحاب الهمم.



ومن جانب آخر، تدرك مريم الزيودي أن دولة الإمارات تعد نموذجاً رائداً وملهماً في دعم وتمكين أصحاب الهمم، حيث يمضي أصحاب الهمم الرياضيون بدعم القيادة الرشيدة نحو آفاق التميز والنجاح، ولتحقيق طموحاتهم، انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأنه بالإرادة نصنع المستحيل، وبالهمم العالية نصل بإنجازاتنا الوطنية إلى القمم. وكشفت لـ «البيان» عن استعدادها أيضاً للمشاركة في بطولة آسيا، التي سيتم تنظيمها في اليابان في أكتوبر المقبل.