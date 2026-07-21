ترامب يخطئ الهدف بفرض رسوم جمركية على عصي هوكي الجليد‭ ‬الكندية



أخطأت أحدث ضربة ​موجهة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ‌كندا ​هدفها، حيث من المتوقع ألا يكون للرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة المفروضة على عصي الهوكي الجليدي الكندية سوى تأثير ضئيل بشكل عام على هذا البلد الشغوف بتلك الرياضة.



وكشف ترامب يوم الاثنين ⁠عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على مجموعة واسعة من الواردات من كندا، بما في ذلك معدات هوكي الجليد، ومن المتوقع ‌أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في غضون 30 يوماً.



ولكن مع بقاء مصنع واحد رئيسي فقط ‌لعصي هوكي الجليد في كندا، وتراجع الطلب على ‌العصي الخشبية التي ينتجها، فإن هذه ‌الضربة التي تكتسب طابعاً رمزياً ‌إلى حد كبير، والموجهة ضد الرياضة الوطنية غير الرسمية للبلاد، ​لم تصب هدفها.



فالعصي ‌الخشبية التقليدية، ​مثل تلك التي ينتجها ⁠مصنع روستان هوكي في أونتاريو، لم تعد تستخدم من قبل المحترفين اليوم ولا من قبل مجموعة من ​الأطفال، ⁠الذين يفضلون ⁠العصي المركبة فائقة الخفة المصنوعة في الخارج، والتي تساعد على تسديد ضربات أقوى وتوفر تحكماً أفضل بالقرص.



وقال ⁠فيورينزو أركادي من شركة تورونتو هوكي ريبير، وهي شركة بيع بالتجزئة وإصلاح تقوم أيضاً بتصنيع معدات هوكي الجليد حسب الطلب «هناك تراجع في مبيعات عصي الهوكي الخشبية».



وأضاف «نبيع كمية لا بأس ‌بها، لكن في الغالب لحراس المرمى في دوريات الهواة».



وتنتج شركة روستان ​هوكي حوالي 400 ألف عصا هوكي خشبية سنوياً، يتم تصدير حوالي 100 ألف منها إلى الولايات المتحدة.