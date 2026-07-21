مهرجان العين لسباقات الهجن.. منافسات مميزة لترسيخ مكانة الحدث



انطلقت فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العين لسباقات الهجن، بميدان الروضة للهجن بمنطقة العين، وبتنظيم من مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، وبإشراف اتحاد سباقات الهجن.

«البيان» التقت عدداً من مُلاك الإبل، والمشاركين في سباقات الهجن، الذين أكدوا أن مهرجان العين لسباقات الهجن، يرسخ مكانة سباقات الهجن رياضة تراثية أصيلة، ودعم مشاركة الشباب والملاك الجدد، وتطوير منظومة السباقات، وفق أحدث المعايير الفنية والتنظيمية، إضافة إلى تحقيق استدامة الإرث الوطني وترسيخه في وجدان المجتمع الإماراتي الأصيل.



وفي هذا الإطار قال الشيخ محمد بالركاض العامري: «حرص المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على الاهتمام بالتراث الإماراتي والرياضات المرتبطة به، ومنها سباقات الهجن، التي تحظى باهتمام كبير في الدولة، لتعزيز الهوية، والرياضات التراثية عموماً، من أجل الحفاظ على موروث الآباء والأجداد»، مضيفاً: «نعم، قدمت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى عالمياً في الاهتمام بالإبل، وتحقيق قفزات نوعية في المجالات المرتبطة بتربيتها، وتنظيم السباقات بأفضل الممارسات العالمية في المضامير، بما يعزز أهمية الحفاظ على هذا الموروث والتراث الثري، الذي يجسد عادات وتقاليد الإمارات الأصيلة وثقافتها الزاخرة بالمنجزات الوطنية»، فيما أوضح الشيخ الدكتور سالم بالركاض العامري بن مهرجان العين لسباقات الهجن يحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، وأسهم ذلك في تعزيز قيمها وأصالتها في نفوس أبناء الشعب الإماراتي، وجعل منها محط متابعة واهتمام على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي، مشيداً بميدان الروضة، الذي يعد من أبرز ميادين سباقات الهجن في الدولة، حيث يتسم ببنية تحتية متطورة، تشمل مضماراً مطابقاً للمواصفات الدولية، وأنظمة توقيت إلكترونية دقيقة، وخدمات متكاملة للملاك والمضمرين والجمهور، بما يعزز من جودة التنظيم، ويواكب تطلعات المشاركين.