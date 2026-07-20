اتحاد بناء الأجسام يكمل تحضيرات بطولة الإمارات



برعاية كريمة من الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أعلن الاتحاد التفاصيل الفنية والإدارية الخاصة بالنسخة السادسة من بطولة الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، المقرر إقامتها يوم الأحد 26 يوليو على، «مسرح ذا أجندة»، في منطقة دبي ميديا سيتي، بمشاركة نخبة من لاعبي الدولة في مختلف الفئات وبالتعاون مع الشريك الاستراتيجي إدارة الصالة الرياضية ذا أجندة.



وأوضح الاتحاد أن إجراءات الوزن والتسجيل الرسمي للاعبين ستقام يوم السبت 25 يوليو في «مسرح ذا أجندة»، تمهيداً لانطلاق المنافسات في اليوم التالي، وفق البرنامج الزمني المعتمد من اللجنة المنظمة.



واعتمد الاتحاد فئات البطولة، حيث تضم منافسات بناء الأجسام أوزان 70 و75 و80 و85 و90 كيلوجراماً، وفوق 90 كيلوجراماً، إضافة إلى فئة الماستر، فيما تشمل منافسات بودي ستايل فئتي حتى 85 كيلوجراماً وفوق 85 كيلوجراماً.



كما تتضمن البطولة منافسات الكلاسيك بناء الأجسام وفق فئات الطول حتى 170 سنتيمتراً، وحتى 174 سنتيمتراً، وحتى 178 سنتيمتراً، وأكثر من 178 سنتيمتراً، إضافة إلى فئة الماستر، فيما تقام منافسات الكلاسيك فيزيك بالفئات نفسها، بينما تشمل منافسات الماسكيولار فيزيك فئات حتى 174 سنتيمتراً، وحتى 178 سنتيمتراً، وأكثر من 178 سنتيمتراً، في حين تضم منافسات الفيزيك فئات حتى 170 سنتيمتراً، وحتى 174 سنتيمتراً، وحتى 178 سنتيمتراً، وأكثر من 178 سنتيمتراً، إضافة إلى فئة الماستر.



وكشف الاتحاد عن تخصيص 90 ألف درهم قيمة إجمالية للجوائز، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في كل فئة عامة (Overall) على 10 آلاف درهم، وصاحب المركز الثاني على 5 آلاف درهم، والثالث على 3 آلاف درهم، فيما تمنح قسائم شرائية لأصحاب المراكز التالية وفق الفئات المعتمدة.



وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير البطولة أحمد جوهر أن النسخة السادسة تمثل محطة فنية مهمة في مسيرة البطولة، وقال: «تحظى نسخة هذا العام بأهمية كبيرة لأنها ستكون إحدى المحطات الرئيسية لاختيار اللاعبين المرشحين للانضمام إلى المنتخب الوطني، استعداداً للمشاركات المقبلة، وهو ما يمنح المنافسات مستوى فنياً عالياً بين نخبة أبطال اللعبة».



وأضاف جوهر أن إقامة البطولة بالتعاون مع «مسرح ذا أجندة» في منطقة دبي ميديا سيتي يوفر بيئة تنظيمية متكاملة وبنية تحتية متميزة، تسهم في إخراج الحدث بأفضل صورة، وتعكس المكانة التي وصلت إليها رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية في دولة الإمارات.