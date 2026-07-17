صيف العين الرياضي يشجع على تبني نمط حياة صحي



تتضمن فعاليات النسخة الرابعة من «صيف العين الرياضي» عدة تجارب تفاعلية رياضية ومجتمعية وعائلية متكاملة، وذلك داخل بيئة مكيفة طول أشهر الصيف، وتحديداً خلال الفترة من 10 يونيو إلى 19 أغسطس 2026، في مركز أدنيك بمنطقة العين، وبشراكة استراتيجية مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية «أدنوك»، وبدعم من شركة «مُدن». وتهدف الفعاليات إلى تشجيع الشباب على إعطاء الأولوية للياقة البدنية وتنمية مواهبهم، والإسهام في إعداد جيل حيوي وصحي، ويشرف عليها نخبة من المدربين المعتمدين الذين يتمتعون بخبرات واسعة في القطاع الرياضي.

«البيان» التقت بعدد من المشاركين في «صيف العين الرياضي» الذين أشادوا بفعاليات صيف العين، وتضمنها برامج تدريبية متخصصة، وورش عمل تهدف إلى تنمية المهارات الرياضية، ورفع مستوى اللياقة، وتعزيز التطور الذاتي.



وفي هذا الإطار قال علي الساعدي: «تشجع الفعالية أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية وتبني أنماط حياة صحية ضمن بيئة داخلية آمنة ومريحة. كما أعجبني تنوع الألعاب الرياضية المتاحة ككرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة الريشة الطائرة وتنس الطاولة، إضافة إلى الكريكيت السريع الذي يضاف للألعاب الرياضية لأول مرة ضمن الفعالية».



وأوضح سعيد الساعدي أن فعاليات صيف العين الرياضي تسهم في تعزيز صحة أفراد المجتمع، وتتيح للجميع من الأفراد والعائلات ممارسة الأنشطة الرياضية والحفاظ على أسلوب حياة نشط.



وأشارت الدكتورة فتحية صابر إلى أن فعاليات صيف العين الرياضي تشجع على ممارسة الرياضات والأنشطة البدنية، لتبني نمط حياة صحي، في بيئة داخلية آمنة ومريحة. وليس هذا فحسب، بل تسهم أيضاً في ترسيخ أسلوب حياة نشط، حيث تتضمن فعاليات صيف العين الرياضي مرافق رياضية على أعلى مستوى وباقة متنوعة من الأنشطة. وأكدت أن «صيف العين الرياضي» يشجع فئة الشباب فعلياً من خلال إعطاء الأولوية للياقة البدنية وتنمية مواهبهم، والإسهام في تنمية جيل حيوي وصحي.