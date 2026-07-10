«صيف أبوظبي الرياضي».. ثقافة الرياضة بأسلوب حياة مستدام

تستمر فعاليات النسخة الخامسة من «صيف أبوظبي الرياضي» التي تُقام في مركز أدنيك أبوظبي حتى 23 أغسطس المقبل، بتنظيم من مجموعة «أدنيك»، بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية من مجموعة «أدنوك». وتتضمن الفعاليات على باقة استثنائية من البرامج والأنشطة الرياضية والمجتمعية، والتي تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك العائلات والأطفال والشباب وأصحاب الهمم، بما يسهم في ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة، والتأكيد في الوقت ذاته على أهمية الرياضة باعتبارها ركيزة أساسية في تنمية المجتمع، ومحركاً رئيسياً لتعزيز جودة الحياة والصحة المجتمعية.

وأشاد عدد من الحضور لفعليات «صيف أبوظبي الرياضي» بهذا التفاعل الواسع الذي يثري خيارات الممارسين عبر قائمة شاملة من الرياضات المتنوعة.



وقالت الدكتورة مريم سالم السلمان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين: أشيد بفعاليات النسخة الخامسة من «صيف أبوظبي الرياضي»، والتي تتضمن على العديد من المبادرات والبرامج التي تتيحها الفعالية لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني، وتعزيز التفاعل المجتمعي، إلى جانب دورها في توفير بيئة رياضية متكاملة تدعم جودة الحياة وترسّخ مفاهيم أنماط الحياة الصحية والمتوازنة في المجتمع.



فيما أوضحت الدكتورة فتحية صابر، بأن ما أعجبها في فعاليات صيف أبوظبي 2026، هو تضمنه على مرافق وتجارب رياضية متكاملة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يعزز ممارسة النشاط البدني خلال أشهر الصيف. وأشارت إلى أن فعاليات صيف أبوظبي 2026 تعد أحد أبرز الأحداث على خارطة الرياضة المجتمعية التي تشجع على اتباع أنماط حياة صحية ونشطة، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية تناسب جميع أفراد الأسرة.



وقال الدكتور بشار علي: تسهم فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي 2026» دوره في دعم مستهدفات الإمارة الرامية إلى ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة، وتعزيز الرفاه المجتمعي، باعتباره منصة رياضية رائدة تجمع بين الرياضة والصحة والتفاعل المجتمعي، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية، وتسهم أيضاً في رفع مستوى الوعي بأهمية ممارسة الرياضة بشكل دائم، وتحديداً في مرحلة إجازات الأبناء من المدارس.