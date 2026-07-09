مهرجان العين لسباقات الهجن.. دعم للرياضات التراثية بتنظيم احترافي واستثنائي

انطلقت النسخة الثانية من مهرجان العين لسباقات الهجن، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 3 يوليو إلى 9 أكتوبر المقبل، في ميدان الروضة بمنطقة العين، بتنظيم من مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، وبإشراف اتحاد سباقات الهجن. بمشاركة محلية وخليجية واسعة من ملاك ومضمري الإمارات ودول مجلس التعاون.



ويرسخ المهرجان مكانة سباقات الهجن رياضة تراثية أصيلة، ودعم مشاركة الشباب والملاك الجدد، وتطوير منظومة السباقات وفق أحدث المعايير الفنية والتنظيمية، وتعزيز التلاحم الخليجي، إلى جانب إبراز الدور المحوري لمركز شؤون السباقات في صون الموروث ونقله للأجيال القادمة.



«البيان» التقت عددا من مُلاك الإبل، والمهتمين في الوقت ذاته بالمشاركة في سباقات الهجن، مؤكدين على أن مهرجان العين لسباقات الهجن يعد محطة استراتيجية ضمن مسيرة تطوير سباقات الهجن في الدولة، لاستدامة الإرث الوطني وترسيخه في وجدان المجتمع.



من جهته، قال الشيخ مسلم بن حم العامري: تعد سباقات الهجن من الرياضات العربية الأصيلة، بل من أبرز الروابط الثقافية التي تجمع أبناء الخليج العربي، نظرا لما تحظى به من مشاركة واهتمام واسعين على مستوى المنطقة، كما تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ العادات والتقاليد الأصيلة في المجتمع.



وأضاف: يؤكد المهرجان ريادة واستثنائية دولة الإمارات في الاهتمام بالحفاظ على الموروث الوطني، واستدامته ونقله إلى الأجيال القادمة». مبديا إعجابه اللامحدود بالأجواء التراثية الجميلة التي يشهدها مهرجان العين لسباقات الهجن، إلى جانب المشاركة الواسعة من المُلاك، والاهتمام الرسمي والشعبي، إلى جانب الاهتمام الإعلامي بما تحمله من القيم الوطنية والتراثية.



بدوره، قال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري: يسهم مهرجان العين لسباقات الهجن في ميدان الروضة في تعزيز رياضات الآباء والأجداد، والحفاظ على الموروث الشعبي الإماراتي والهوية الوطنية، وذلك في أجواء تنافسية وحماسية، تعكس قيمة هذه الرياضة التراثية الأصيلة، وعمق الارتباط بها».



كما أشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات في أهمية المحافظة على استدامة موقعها الريادي العالمي في تنظيم سباقات الهجن، بفضل الميادين والمضامير المتطورة، والمنشآت المتكاملة، والجهود الكبيرة التي تبذل في استضافة الفعاليات الخاصة بهذه الرياضة التراثية، وتوفير جميع متطلبات تميزها وازدهارها.



يذكر أن، ميدان الروضة في منطقة العين يعد من أبرز ميادين سباقات الهجن في الدولة، ببنية تحتية متطورة تشمل مضماراً مطابقاً للمواصفات الدولية، وأنظمة توقيت إلكترونية دقيقة، وخدمات متكاملة للملاك والمضمرين والجمهور، بما يعزز من جودة التنظيم ويواكب تطلعات المشاركين. ويشهد المهرجان إقامة ثلاث جولات تمهيدية، تليها جولة ختامية في مطلع شهر أكتوبر، بمجموع 605 أشواط تُنظم ضمن برنامج معتمد يواكب متطلبات السباق ويضمن استمرارية التنافس طوال فترة المهرجان.