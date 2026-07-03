نصيب عبيد.. الألعاب البارالمبية سيدني 2000 شاهدة على أغلى الميداليات

يعد البطل نصيب عبيد، أول إماراتي يحقق ميدالية بارالمبية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد تتويجه بالميدالية الفضية في سباق 400 متر للكراسي المتحركة خلال دورة الألعاب البارالمبية سيدني 2000، ليسطر إنجازاً تاريخياً خالداً في ذاكرة الرياضة الإماراتية، وليس هذا فحسب، إذ وصل أيضاً إلى المركز السابع في دورات الألعاب الأولمبية في أتلانتا بأمريكا عام 1996، وتم تتويجه باقتدار بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي 1999.



«البيان» التقت البطل نصيب عبيد، والذي أكد على أن جميع ما حققه من إنجازات رياضية خلال أكثر من 20 عاماً من العمل والتدريبات المتواصلة والإرادة وروح العزيمة التي تعرف في حياته معنى لكلمة مستحيل، كل ذلك تمثيل الإمارات، ورفع علم الدولة الغالي واسمها عالياً.



وقال نصيب عبيد: يُعد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، هو الداعم الأول لي في مسيرتي الرياضية، في ألعاب القوى عموماً، وسباق الكراسي المتحركة، إضافة إلى توجيهات سموه السامية في الحرص الدائم لاكتشاف وإدارة ورعاية المواهب الرياضية، وبناء جيل رياضي متوازن، يتمتع بعادات صحية ورياضية مستدامة، إلى جانب تطوير المواهب في إمارة الفجيرة، كرافد أساسي للأندية والمنتخبات الوطنية، إلى جانب الإسهام الفعلي في تطوير قدرات الرياضيين، وإعداد جيل قادر على المنافسة، وتحقيق نتائج مشرفة في المحافل الإقليمية والدولية.



وأضاف البطل الإماراتي: شاركت مؤخراً في مجلس محمد بن حمد الشرقي، جلسة بعنوان «التميّز الرياضي: نماذج ملهمة من الفجيرة»، وحرصت من خلال حديثي أمام سموه على تسليط الضوء على خارطة إرادتي في تحويل طموحاتي إلى إنجازات مشرفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ولا أنسى أبرز التحديات والمحطات المفصلية التي أسهمت في تشكيل مسيرتي الرياضية، والدروس المستفادة من تجاربي في تحقيق النجاح والتميز، إلى جانب دور الأسرة والأندية والجهات المختصة في دعم المواهب الرياضية، وأهمية الشغف والمبادرة والعمل الجاد، والتضحيات التي رافقت مسيرتهم نحو منصات التتويج.



وأكد بطل الإمارات، أن الأبطال أصحاب الهمم، هم فعلياً وباستحقاق رياضيون متمكنون وطموحون في مختلف الرياضات التي ينافس فيها اليوم، هذا الأمر يعكس صورة شباب الإمارات المبدعين القادرين على التميز في كل المجالات وتشريف دولة الإمارات، وأضاف: تلتزم إمارة الفجيرة بدعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة، لتطوير الرياضة وتعزيز تنافسيتها، والاهتمام بتشجيع الرياضيين والموهوبين على المشاركة الفاعلة في المنافسات التي ترتقي بهذا القطاع، وتسهم في تمكين الأفراد صحياً، ودعم المؤشرات التنافسية للرؤية الرياضية للدولة.