«مبارزات» الشارقة الرياضي للمرأة.. 37 ميدالية تؤكد تميزهن ومواصلة الحضور

يحتضن نادي الشارقة الرياضي للمرأة نخبة من المبارزات الاستثنائيات، اللاتي نجحن باقتدار في حصد 37 ميدالية ملونة، توزعت على مختلف الأسلحة والفئات العمرية، في ختام عكس استقرار المستوى الفني واتساع قاعدة اللاعبات القادرات على المنافسة، وذلك في بطولة الفجيرة المجمعة للمبارزة التي نُظمت أخيراً. وليس هذا فحسب، إذ ينظر نادي الشارقة الرياضي للمرأة إلى هذه الحصيلة بوصفها دافعاً لمواصلة العمل والبناء على ما تحقق، استعداداً لموسم جديد يطمح فيه إلى تحقيق المزيد من التطور والإنجاز، طامحاً إلى تحقيق مزيد من الإنجازات التي من شأنها أن تعكس قاعدة المبارزة داخل النادي ونجاح برامج الإعداد والتطوير في بناء مسار تنافسي متدرج ومستدام.



ومن شأن هذه الحصيلة من الفوز وحصد الميداليات أن تكون ختاماً قوياً لموسم 2025-2026 في رياضة المبارزة، بعدما جمعت بين وفرة النتائج وتنوع منصات التتويج، بما يعكس حجم العمل المتراكم خلال الموسم. كما أكدت بطولة الفجيرة المجمعة أن مبارزات نادي الشارقة الرياضي للمرأة يملكن قاعدة تنافسية واسعة قادرة على مواصلة الحضور بثبات في المواسم المقبلة، وترجمة برامج الإعداد إلى نتائج تعزز مكانة النادي ضمن خريطة المبارزة في الدولة.



وأكدت مي العامري، نائب مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة، أن لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة حققن إنجازاً يشكل تتويجاً لجهود كبيرة بُذلت على مدار الموسم من قبلهن، والأجهزة الفنية والإدارية، ويعكس مستوى الالتزام والانضباط الذي أظهرته اللاعبات في مختلف المحطات التنافسية. وأضافت العامري: سعداء بأن نختتم الموسم بهذه الصورة، خاصة أن النتائج جاءت عبر مختلف الفئات العمرية، وهو ما يعكس اتساع المشاركة واستمرار الحضور التنافسي للنادي.



فيما قالت بلقيس الشحي، رئيس شعبة التحليل والمتابعة الفنية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: نعمل في المؤسسة على بناء منظومة لا تكتفي بتحقيق النتائج الآنية، بل تركز على صناعة استمرارية فنية تضمن وجود لاعبات قادرات على التطور بثبات، وتمثيل أندية المؤسسة بكفاءة، ورفد المنتخبات الوطنية بعناصر مؤهلة قادرة على الحضور في مختلف الاستحقاقات.