عمار السدراني.. أستاذ دولي كبير في الشطرنج عن جدارة

حصل الإماراتي عمار محمد السدراني، لاعب المنتخب الوطني ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة على ذهبية بطولة العرب للشطرنج، وكأس رئيس الدولة 3 مرات متتالية، كما جاء ضمن أفضل 50 لاعباً شطرنجياً في أولمبياد الشطرنج 2024، ليثبت حضوراً دولياً بارزاً، في شتى البطولات المحلية والدولية التي يحرص على المشاركة فيها، مؤكداً أنها تسهم في دعم المواهب الشابة الإماراتية وإتاحة الفرصة أمامها لاكتساب الخبرات والاحتكاك بمستويات متقدمة.



وقال عمار السدراني لـ «البيان»: حصلت على «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» عام 2017، وهذا في حد ذاته كان داعماً لي على مواصلة تميزي الرياضي، في ظل دعم قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات على نشر ثقافة الإبداع في العمل الرياضي وتكريم المبدعين على إنجازاتهم كذلك تحفيز جميع العاملين في القطاع الرياضي للارتقاء بمستوى العمل من الإنجاز إلى الإبداع، وواصل: حصلت على بطولة العرب لأربعة أعوام متتالية في الإمارات والأردن وتونس والمغرب، إلى جانب التتويح بالكأس الغالية كأس رئيس الدولة بالعلامة الكاملة.



وأوضح السدراني أن مشاركاته المتعددة في البطولات أسهمت فعلياً في تحقيق تنافس قوي بين اللاعبين، كذلك الاستفادة منها في التحليل الفني للمباريات، والتعلّم من الأخطاء، بما يسهم في تطوير المستويات الفنية، وصقل المهارات للمنافسات في البطولات الدولية، مشيداً بجهود نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة في دعم وتطوير رياضة الشطرنج، وصناعة جيل جديد من اللاعبين المتميّزين على المستويين المحلي والدولي.



وطالب السدراني، إلى مواصلة تنظيم المزيد من الفعاليات النوعية التي تسهم في تطوير اللعبة واكتشاف المواهب وصقل قدراتها. وكشف عن طموحه المتمثل في تحقيق أعلى لقب في لعبة الشطرنج وهو «أستاذ دولي كبير»، ورفع راية الإمارات في مختلف المحافل العالمية.