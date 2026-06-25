راشد الزيودي.. 75 ميدالية تتوّج مسيرته في «قوى أصحاب الهمم»

حصد الإماراتي راشد أحمد الزيودي، لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى فئة أصحاب الهمم، ولاعب في نادي خورفكان للمعاقين، خلال مسيرته في اللعبة 75 ميدالية على المستويات المحلية والخليجية والعربية والدولية منها: ذهبية دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، والمركز الثاني في البطولة الدولية لألعاب القوى في ألمانيا. ولا يقف طموح الزيودي بحصد الميداليات الملونة بكل أنواعها، إذ يجتهد ويواصل تدريباته لبلوغ منصات التتويج، ورفع علم دولة الإمارات في المحافل الدولية.



قصة راشد الزيودي، ليست مجرد سجل من الإنجازات الرياضية، بل شهادة حية على الإرادة والتصميم والدعم الأسري، ومسيرة شاب إماراتي يسعى لمواصلة حصد الإنجازات ورفع علم الدولة في المحافل الدولية.



وأوضح راشد الزيودي لـ «البيان» أن تعدد مشاركاته في بطولات متنوعة، توّجت بحصوله على ميدالية برونزية في ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى 2025، والميدالية البرونزية في مسابقة رمي الرمح في دورة ألعاب غرب آسيا البارلمبية الخامسة في مسقط 2026، كما نال الميدالية الفضية في دورة ألعاب غرب آسيا لكرة السلة على الكراسي، إضافة إلى حصوله على أول ميدالية لدولة الإمارات في دورة الألعاب العربية الـ 15 في الجزائر 2023، حيث نجح في إحراز الميدالية البرونزية لمسابقة رمي الرمح مسجلاً أول إنجاز إماراتي في الدورة.



وأشاد لاعب المنتخب الوطني، في الوقت ذاته بدعم أفراد أسرته والأصدقاء المقربين، من خلال تشجيعه على مواصلة التدريبات والمشاركة في كل البطولات، حيث فرض نفسه كونه أحد الأسماء المهمة في منتخبنا الوطني في ألعاب القوى، لاسيما وأنها رياضة تحتاج إلى صبر وعزيمة وحب من جانب ممارسيها.



كما كشف اللاعب راشد الزيودي استعداده التام للمشاركة بمشيئة الله في معسكر وبطولة سيتم تنظيمها في تايلاند في أكتوبر المقبل. مؤكداً أن تلك البطولات من شأنها أن تسهم وباقتدار في دعم مسيرة رياضة أصحاب الهمم، واكتشاف المواهب، وتعزيز جاهزية اللاعبين للاستحقاقات القادمة على المستويين الإقليمي والدولي. معاهداً على مواصلة الحضور والمشاركة الفاعلة والمنافسة القوية على المراكز المتقدمة ورفع راية الدولة في المحافل العالمية.