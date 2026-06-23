هدى آل علي.. خاطبت ود منصات التتويج بـ 20 ميدالية في القوس والسهم

نجحت البطلة هدى آل علي «16 عاماً»، لاعبة منتخب الإمارات ونادي الفجيرة للفنون القتالية، في الفوز بـ 20 ميدالية منذ التحاقها برياضة القوس والسهم قبل 5 أعوام، حيث نالت ذهبية وميداليتين فضيتين في البطولة العربية الرابعة عشرة للقوس والسهم بتونس لفئة تحت 18 عاماً، إضافة إلى ميدالية برونزية في بطولة غرب آسيا، لتجسد نموذجاً مشرفاً للمرأة الرياضية الإماراتية.

وأكدت هدى آل علي، لـ «البيان»، أهمية دعم وتمكين المرأة الرياضية وتعزيز حضورها في مختلف المنافسات الرياضية، معربة عن أملها في استمرار تطور رياضة القوس والسهم مستقبلاً، موضحة أنها استمدت شغفها برياضة القوس والسهم من شقيقتها علياء، التي كان لها الدور الأكبر في تشجيعها والأخذ بيدها لممارسة الرياضة وتطوير مهاراتها.

وأضافت: «شهدت رياضة القوس والسهم في دولة الإمارات تطوراً ملحوظاً من حيث الرعاية والدعم والاهتمام، ما أسهم في استقطاب المزيد من اللاعبين واللاعبات، لهذا شاركت في العديد من البطولات الدولية التي وصلت إليها، نتيجة التدريبات والالتزام الكامل، وتحديات خضتها بإرادة وعدم الاستسلام خلال مسيرتي»، وقالت: «لا أزال أحرص على التدريب، لا سيما أنني سأشارك بمشيئة الله تعالى في أكتوبر المقبل بأولمبياد الشباب في السنغال، والحدث يمثل بالنسبة لي محطة مهمة في مسيرتي الرياضية، وأتمنى تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة»، وواصلت: «لي مشاركات في بطولات سابقة تتمثل في البطولة الخليجية بالإمارات، وبطولة غرب آسيا في السعودية والبطولة العربية بتونس، إضافة إلى عدة بطولات تم تنظيمها في كندا وتايلاند».

ووجهت هدى آل علي الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، إذ استضافتها مع نخبة من الشباب الرياضيين في إمارة الفجيرة في مجلس محمد بن حمد الشرقي، جلسة بعنوان «التميّز الرياضي: نماذج ملهمة من الفجيرة». وأشادت بتوجيهات سموه حول أهمية الاستثمار في المواهب الرياضية وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، والذي يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وتعزيز مسيرة التنمية، وإعداد نماذج ملهمة قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية.

كما ثمنت في الوقت ذاته جهود اتحاد الإمارات للقوس والسهم، ودعم ورعاية نادي الفجيرة للفنون القتالية، ما أسهم في تطورها الرياضي في القوس والسهم بشكل استثنائي.