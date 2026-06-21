بطولة الإمارات لبناء الأجسام تنطلق 26 يوليو بمشاركة 250 لاعباً

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية انطلاق النسخة السادسة من بطولة الإمارات لبناء الأجسام 26 يوليو المقبل على مسرح «ذا أجندة» في دبي ميديا سيتي، والتي تعد من أبرز وأقوى البطولات التي ينظمها الاتحاد سنوياً. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مجمع «ذا أجندة» بدبي، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعلي عبدالله بن حيدر نائب الرئيس، ومحمد عبدالرحيم المري الأمين العام للاتحاد، وعيسى الدح الشريك الرسمي للبطولة، إلى جانب عدد من القيادات الرياضية المعنية برياضة بناء الأجسام.



من جانبه، وجه الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي الشكر والتقدير إلى جميع الشركاء والرعاة على دعمهم المتواصل، مؤكداً أن البطولة تمثل إحدى المحطات المهمة في الموسم الرياضي، مثمناً جهود الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد في دعم نجاح البطولة.



وأشار الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، إلى أن ذلك يعكس الثقة المتزايدة بالنقلة النوعية التي تشهدها رياضة بناء الأجسام الإماراتية، موضحاً أن الشراكات الحالية يمكن أن تشكل بداية لمرحلة جديدة من التعاون المثمر، بما يسهم في تطوير الرياضة الإماراتية وتعزيز حضورها على مختلف المستويات.



بدوره، أكد محمد المري أن البطولة تُعد من أهم البطولات التي ينظمها الاتحاد سنوياً، كونها تمثل المحطة الرئيسية لاختيار لاعبي المنتخبات الوطنية قبل المشاركات الخارجية والاستحقاقات الدولية المقبلة، مثمناً جهود اللجنة المنظمة الرامية إلى إخراج البطولة بصورة مميزة تعكس أهميتها.



من جهته، كشف أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات والمسابقات، عن توقعه مشاركة نحو 250 لاعباً في البطولة، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة الجوائز سيبلغ 90 ألف درهم، داعياً اللاعبين إلى التسجيل المبكر لضمان المشاركة، ومقدماً الشكر والتقدير لجميع الرعاة والشركاء.



وأوضح فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحكام، أن البطولة ستشهد مشاركة 17 حكماً، بينهم 15 حكماً من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى حكمين من دول مجلس التعاون الخليجي، أحدهما من مملكة البحرين والآخر من سلطنة عمان، لافتاً إلى أن المنافسات ستتضمن نحو 25 فئة تنافسية في مختلف أوزان وأطوال فئات بناء الأجسام والفيزيك.



ورحب الشريك الاستراتيجي للبطولة عيسى الدح باستضافة الحدث في مجمع «ذا أجندة»، مؤكداً حرص اللجنة المنظمة على توفير جميع الإمكانات اللازمة لإنجاح البطولة ومواصلة النجاحات التي حققتها النسخ السابقة. كما ثمن دعم ورعاية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي لرياضة بناء الأجسام الإماراتية، مؤكداً أن استضافة البطولة ستكون محطة أولى لمزيد من التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.



كما استعرض الشريك الإعلامي للبطولة، مدير موقع «سبورت فور أول» عبدالعزيز عبدالله، خطط التغطية الإعلامية المصاحبة للحدث، بما يسهم في إبراز البطولة وتحقيق انتشار إعلامي واسع. وكشف عن تخصيص كأس يحمل اسم «سبورت فور أول» للفائزين بالمراكز الأولى في المجموع العام لخمس فئات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ بطولة الإمارات لبناء الأجسام.



وأوضح أن هذه الجائزة أُطلقت لأول مرة عام 2018 لتكريم نجوم دوري المحترفين، حيث تُمنح لأفضل لاعب وأفضل حارس مرمى وأفضل مدرب وأفضل حكم في كل جولة من جولات الدوري، مشيراً إلى أن إدراجها ضمن بطولة الإمارات لبناء الأجسام يمثل خطوة جديدة لدعم الرياضيين وتحفيزهم على تحقيق المزيد من الإنجازات.