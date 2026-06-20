محمد الزحمي.. 16 ميدالية ذهبية تُزين مسيرته في بناء الأجسام

يعد محمد سالم الزحمي، لاعب المنتخب الوطني في بناء الأجسام، أول إماراتي يحقق الميدالية الذهبية في الألعاب الآسيوية، بعد فوزه بلقب وزن 80 كيلو جرام في نسخة تايلاند عام 2012، وذلك في بطولة رسخت اسمه في تاريخ اللعية خليجياً وآسيوياً؟

وقال البطل الإماراتي لـ «البيان»: صراحة اعتبر أنه لولا دعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ما استطعت الوصول إلى تلك المكانة المتميزة أنا وغيري من زملائي لاعبي الإمارات في كافة المراحل والمستويات، وصولا إلى البطولات الدولية، الأمر الذي أنعكس على نجاح المنتخب في تحقيق النتائج المطلوبة وتشريف الرياضة الإماراتية، وبالتالي تحقيق البطولات ورفع علم دولة الإمارات في شتى المحافل.



وواصل البطل الإماراتي محمد الزحمي حديثه قائلاً: بدايتي في الرياضة، كانت مع كرة القدم قبل فرف التحول إلى رياضة بناء الأجسام، ولم أحصل على هذا الألقاب إلا بعد تجاوزي لجميع التحديات، والتزامي بتوجيهات المدربين، وعدم التقاعس عن أداء جميع البرامج الخاصة ببناء الأجسام. واضاف: حصلت على أول ميدالية ذهبية في بطولة أولمبياد آسيا في الدوحة وتحديداً في 2006، وبعدها تم تتويجي بـ 8 ميداليات ذهبية متتالية، خلا الفترة من عام 2007 حتى 2012، ليصل إجمالي ما حصلت هو 16 ميدالية ذهبية منذ بداياتي في الفجيرة عام 2005.



وأوضح بطل الإمارات: في كل عام أشارك في بطولة أو بطولتين، وحالياً أبذل مزيداً من الجهد في الالتزام بالتدريبات، والاستعداد للمشاركة في بطولة ستنطلق في نوفمبر المقبل بإذن الله.

وقال محمدالزحمي: على المستوى الشخصي، أشيد بتوفير الرعاية والدعم لجميع المواهب الرياضية في دولة الإمارات عامة، وإمارة الفجيرة بشكل خاص، لأجل دعم المنتخبات الوطنية، والعمل على رفع راية الدولة خفاقة في شتى البطولات وخاصة الألعاب الفردية التي يمكن من خلالها حصد الألقاب التي تشرف الدولة وتعكس ازدهار الرياضة، وأطمح إلى اكتشاف لاعبين في المجتمع الإماراتي ليصبحوا في المستقبل القريب أبطالا في بناء الأجسام لتمثيل الدولة في المحافل العالمية.