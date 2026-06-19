مبادرة من اتحاد الإمارات لبناء الأجسام لتعزيز الرياضة المجتمعية



أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن إطلاق مبادرة «جالاكسي ران كلوب الإمارات»، وهي مبادرة مجتمعية أسبوعية جديدة تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي وأكثر نشاطاً من خلال ممارسة رياضة الجري. وتنطلق النسخة الأولى من المبادرة يوم السبت 20 يونيو 2026 في تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً، من ممشى المارينا أمام نادي «ريجوفينيت ويلنس كلوب» في دبي مارينا.



وتستهدف المبادرة جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات، بمختلف الأعمار والجنسيات ومستويات اللياقة البدنية، حيث تم تخصيص مجموعات متنوعة لسرعات الجري بما يتيح للمبتدئين والعدائين متوسطي المستوى والمحترفين المشاركة وفق الوتيرة المناسبة لهم.



ومن المقرر أن تقام الفعالية أسبوعياً كل يوم سبت في التوقيت نفسه، على أن يتم التوسع تدريجياً إلى مواقع أخرى في مختلف إمارات الدولة خلال الأشهر المقبلة.



وأكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، على أن المبادرة تأتي في إطار التزام الاتحاد بنشر ثقافة النشاط البدني وتعزيز الصحة العامة وترسيخ مفهوم الرياضة المجتمعية.



وقال: «هدفنا من جالاكسي ران كلوب الإمارات بسيط وواضح، وهو جمع أفراد المجتمع من خلال النشاط البدني، وتشجيع العادات الصحية اليومية، والمساهمة في تعزيز الثقافة الرياضية التي أصبحت دولة الإمارات نموذجاً رائداً فيها».



وأوضح الاتحاد أن المشاركة في المبادرة مجانية بالكامل ولا تتطلب أي إجراءات تسجيل مسبقة، حيث يمكن للراغبين الحضور مباشرة والمشاركة، مع الاكتفاء بإحضار حذاء الجري والاستعداد للاستمتاع بتجربة رياضية مميزة.



يذكر أن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية يعد الجهة الرسمية المسؤولة عن تطوير وتنظيم ونشر رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية في الدولة، كما يواصل دعمه للرياضيين والمدربين والصالات الرياضية والمبادرات الرياضية المجتمعية على مستوى الدولة.