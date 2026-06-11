فاطمة العوضي لـ«البيان»: مصافحة رئيس الدولة وسام على صدري.. والإنجاز يصنع بالتخطيط والحكمة والاجتهاد

أعربت المتسلقة الإماراتية فاطمة عبدالرحمن العوضي «18 عاماً»، لـ«البيان» عن سعادتها الغامرة واعتزازها الشديد بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بعد تحقيقها لإنجازها الاستثنائي الممثل في كونها أصغر عربية وإماراتية تتسلق قمة «جبل فينسون» أعلى قمة في القارة القطبية الجنوبية وكذلك تسلق أعلى قمة جبلية في أوروبا «إلبروس».



وقالت فاطمة العوضي: «تشرفت بلقاء سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هو قدوتي وقائدي وسندي، وحامي دولة الإمارات الغالية، والذي تعلمت من سموه الثبات قبل الصعود، وأن الإنجاز يصنع بالتخطيط والحكمة والصبر والاجتهاد، وتعلمت من سموه أيضاً كيف نتحدى الصعاب، وكيف نحول الآلام إلى قوة، والقوة إلى حلم، والحلم لا حدود له، نستطيع أن نصل به إلى أعلى القمم. وأنا فخورة بأنني ابنة الإمارات الحبيبة، وسأبقى على خطى سموه نحو القمم دوماً.



وواصلت: «أهدي إنجازاتي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لدعمهما المتواصل واللامحدود للشباب والمرأة الإماراتية، وحرصهما الدائم على تمكين الأجيال الجديدة من تحقيق طموحاتها ورفع اسم دولة الإمارات عالياً في المحافل الدولية».



وأكدت فاطمة العوضي، على أنه لولا إيمان القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بشباب الوطن، وتشجيعهم المتواصل، لما تمكنت من الوصول إلى تلك القمم، فالإماراتي في قاموس حياته لا يعرف المستحيل ولا حدود لأحلامه ويستطيع أن يصل لكل القمم.



وكانت المتسلقة الإماراتية فاطمة عبدالرحمن العوضي، قد حققت أوائل هذا العام، إنجازاً تاريخياً غير مسبوق على مستوى العالم العربي، بعد وصولها، إلى قمة جبل فينسون، أعلى قمة في القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا»، بارتفاع 4.892 متراً، لتسجل اسمها أصغر شخص عربي يصل إلى هذه القمة بعمر 18 عاماً.



وعن رحلتها القادمة في طريق تسلق قمم العالم السبع أضافت: «بعد ما حققته من إنجاز ولله الحمد، وبدعم كبير من والدتي، معالي الدكتورة أمل القبيسي، سأواصل مسيرتي في طريق القمم، وتحديداً ضمن مشروعي الطموح لتسلّق «القمم السبع»، التي تمثل أعلى قمة جبلية في كل قارة، في إنجاز يعكس عزيمة الشباب الإماراتي عموماً، وقدرته الهائلة على خوض أصعب التحديات العالمية».



وأؤكد على أن وصولي لقمة جبل «فينسون» جاء فعلياً بعد رحلة شاقة في واحدة من أقسى البيئات الطبيعية في العالم، حيث واجهت درجات حرارة متجمدة تجاوزت 40 درجة مئوية تحت الصفر، إلى جانب ظروف مناخية قاسية ورياح عاتية، تطلبت مستوى عالياً من الجاهزية البدنية».



وأضافت العوضي: «وصلت حتى اليوم لأربع قمم وهي: قمة كليمنجارو أعلى قمة في أفريقيا، وإلبروس أعلى قمة في أوروبا، وفينسون أعلى قمة في القارة القطبية الجنوبية، وهرم كارستنز أعلى قمة في أوقيانوسيا. وسأصل بمشيئة الله قريباً إلى الثلاث قمم الأخرى».