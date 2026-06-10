13 ميدالية ملونة لـ«الشارقة للمرأة» في كأس الإمارات للقوس والسهم

اختتم نادي الشارقة الرياضي للمرأة موسم القوس والسهم 2025-2026 بمشاركة قوية في المرحلة النهائية من بطولة كأس الإمارات داخل الصالات للقوس والسهم، التي أقيمت يومي 6 و7 يونيو الجاري في نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، محققاً حصيلة بلغت 13 ميدالية، توزعت بين 6 ذهبيات، و3 فضيات، و4 برونزيات، في ختام موسم شهد حضوراً تنافسياً لافتاً للاعبات النادي عبر مختلف الفئات العمرية.



وشهدت البطولة مشاركة نخبة من الأندية المتخصصة، ضمت نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، ونادي أبوظبي للقوس والسهم، وأكاديمية مشرف، ونادي D'Archers.

وفي منافسات اليوم الأول برزت لاعبات الفئات السنية بصورة مميزة، حيث أحرزت علياء فيصل الشرع الميدالية الذهبية في القوس المحدب لفئة تحت 12 سنة، وأضافت فاطمة يوسف الميدالية البرونزية في الفئة ذاتها، كما فرضت لاعبات النادي سيطرتهن الكاملة على منصة تتويج القوس المحدب لفئة تحت 15 سنة، بعدما توجت كامبريا باتينو بالميدالية الذهبية، وحلت شمة جاسم الكعبي ثانية، فيما جاءت شهد جوهر في المركز الثالث.



وفي القوس المركب لفئة تحت 15 سنة أحرزت مها ثامر الشامسي الميدالية الفضية، لتواصل الفئات العمرية تأكيد حضورها القوي في ختام البطولة.

أما منافسات اليوم الثاني فقد شهدت استمرار التألق في مختلف الفئات، حيث توجت مروة سلمان البلوشي بالميدالية الذهبية في القوس المركب لفئة تحت 18 سنة، فيما أحرزت شيخة عبدالغني آل علي ذهبية القوس المحدب تحت 18 سنة، وأضافت مريم عبدالله شالوه الميدالية البرونزية في الفئة ذاتها.



وفي فئة تحت 21 سنة للقوس المركب حققت ميثاء محمد النعيمي الميدالية الذهبية، بينما واصلت آمنة العوضي تألقها بإحراز ذهبية القوس المركب للسيدات، وعلى صعيد القوس المحدب للسيدات أحرزت سنيهال ديفاكار الميدالية الفضية، فيما نالت حصة يعقوب العوضي الميدالية البرونزية.

وأكدت زخر تاجايفا، مدربة فريق القوس والسهم في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، أن المرحلة النهائية من البطولة شكلت ختاماً مهماً لموسم طويل من العمل والمنافسات، عكس التطور الذي حققته اللاعبات على مدار الموسم، مشيرة إلى أن الوصول إلى الأدوار الختامية والمنافسة على المراكز الأولى يتطلب مستوى عالياً من الثبات الفني والذهني.



وتؤكد نتائج المرحلة النهائية من كأس الإمارات داخل الصالات أن نادي الشارقة الرياضي للمرأة اختتم موسم القوس والسهم 2025-2026 بصورة تعكس تطور منظومة اللعبة داخل النادي، سواء على مستوى النخبة أو الفئات العمرية، في انعكاس مباشر للعمل الفني المتواصل وبرامج التطوير، التي تستهدف إعداد لاعبات قادرات على المنافسة، وتحقيق الإنجازات على مختلف المستويات.