أكاديمية فاطمة بنت مبارك تطلق برنامج دبلوم تطوير وتمكين المرأة في الرياضة

تدعو أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وبالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الإماراتية، للمشاركة في برنامج «دبلوم تطوير وتمكين المرأة في الرياضة»، والذي يهدف إلى تطوير مهارات المشاركات وتعزيز قدراتهن المعنية والقيادية، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير العالمية في قطاع الرياضة، وسيقام الدبلوم خلال الفترتين 1 سبتمبر المقبل حتى 31 يناير 2027

ويرتكز على مجموعة من المحاور الأساسية، والتي تشمل: القيادة والحوكمة، التمكين والاستدامة، والإعلام الرياضي، والقوانين والتشريعات الرياضية.



وتجدر الإشارة إلى حرص أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، على تمكين الرياضة النسائية على الصعد كافة، من خلال توطيد الروابط المجتمعية، وربطها بالجانب الرياضي، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى مشاركة العنصر النسائي في هذه الفعاليات. وليس هذا فحسب، إلى جانب أدوارها الرائدة في تحقيق الارتقاء بالرياضة النسائية، وإلهام الأجيال القادمة، وصولا إلى تمكين المرأة، من خلال الرياضة، وتعزيز أسلوب حياة صحي ومتوازن.