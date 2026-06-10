7 ميداليات لـ «الشارقة الرياضي للمرأة» في دولية أبوظبي للمبارزة

حصدت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة سبع ميداليات ملونة إثر المشاركة في منافسات فئة تحت 12 سنة في بطولة أبوظبي الدولية للمبارزة، التي أقيمت في صالة النهيانية بمدينة العين، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من مختلف أندية الدولة وخارجها، حيث نجحن في حصد مراكز عكست تطور مستوى اللاعبات وقدرتهن على المنافسة في البطولات ذات المشاركة الواسعة.



وشهدت منافسات سلاح الإيبيه، التي شاركت فيها 22 لاعبة، حضوراً قوياً للاعبات النادي، حيث أحرزت زينب خالد النحلة الميدالية الفضية، فيما تقاسمت كل من شيماء خلفان القاز ونادية سعيد الشريف المركز الثالث والميدالية البرونزية، في أداء عكس تطور اللاعبات وقدرتهن على المنافسة في مختلف مراحل البطولة.



وفي سلاح الفلوريه، فرضت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة سيطرتهن على منصات التتويج، حيث توجت ريم عمر بطي الشامسي بالميدالية الذهبية، وحلت تولين سيف محسن في المركز الثاني لتحصد الفضية، فيما أحرزت كل من فطيم خميس البدواوي وفاطمة جاسم البلوشي الميدالية البرونزية.



بهذه النتائج، أنهت لاعبات النادي مشاركتهن في البطولة بحصيلة بلغت سبع ميداليات، بواقع ميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين، وأربع ميداليات برونزية، في إنجاز يؤكد جودة العمل الفني واستمرار تطور قاعدة المبارزة في المراحل العمرية الصغيرة.



وأكدت بلقيس الشحي، رئيس شعبة التحليل والمتابعة الفنية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن النتائج المحققة تعكس أهمية العمل المستمر في الفئات العمرية التأسيسية، وقالت: «ما حققته اللاعبات في هذه البطولة يعكس التطور الفني الذي نشهده في المراحل السنية الصغيرة، ويؤكد أهمية الاستثمار في بناء المهارات الأساسية منذ سن مبكرة. هذه المشاركات تمنح اللاعبات خبرات تنافسية مهمة، وتسهم في تعزيز ثقتهن بأنفسهن وتطوير قدراتهن الفنية تدريجياً ضمن مسار إعداد طويل الأمد». وتعكس هذه النتائج نجاح الجهود المبذولة في تطوير رياضة المبارزة داخل أندية الشارقة لرياضة المرأة، وتعزيز حضور اللاعبات في مختلف الفئات العمرية، بما يرسخ قاعدة قوية تدعم مستقبل اللعبة على المدى الطويل.