تايكواندو «الشارقة الرياضي للمرأة» يحصد درع التفوق العام ولاعبات كلباء الرياضي للمرأة «الأفضل»

اختتمت أندية الشارقة لرياضة المرأة موسم التايكواندو بحضور لافت في بطولة كأس الاتحاد للآنسات والسيدات، التي أُقيمت يومي 6 و7 يونيو الجاري في نادي الشارقة للألعاب الفردية، وشهدت تتويج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بكأس المركز الأول في فئتي الآنسات والسيدات، إلى جانب حصوله على درع التفوق العام للموسم لفئة الإناث، في إنجاز يعكس استمرارية حضوره القوي في بطولات الاتحاد.



ففي منافسات فئة الآنسات، توّج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بكأس المركز الأول بعد حصد أربع ميداليات ذهبية عبر يمنى ياسر يوسف، ومريم سيد أحمد، وتالين ويلي، وشيخة حسين شريف. كما أضاف ثلاث ميداليات فضية من خلال همس أحمد إبراهيم، ومروة زهير محمد، وشما محمد يوسف، إلى جانب ميداليتين برونزيتين أحرزتهما جواهر محمد عبدالرزاق، وجنة يوسف حميد.



وعلى مستوى بقية أندية المؤسسة، حققت لاعبتا نادي كلباء الرياضي للمرأة ريان نجيب وهند أسامة ميداليتين ذهبيتين، فيما أحرزت مريم إسماعيل الميدالية الفضية، ونالت كل من رقية محمد الشراري ونوران حمدي الميدالية البرونزية. كما سجلت لاعبة نادي خورفكان الرياضي للمرأة دانة خميس عبيد ميدالية فضية، فيما أحرزت ميثة راشد أحمد الميدالية البرونزية.



وفي منافسات فئة السيدات، واصل نادي الشارقة الرياضي للمرأة تفوقه بحصد كأس المركز الأول، بعد تتويج جواهر محمد عبدالرزاق، ونوراي بويرزالوفا، وميسون إيهاب توفيق بالميداليات الذهبية، فيما أحرزت جنا سمير صلاح ورناد سعد مفتاح الميداليات الفضية. كما نالت روضة محمد صديق، وشيخة أحمد سالم، وفاطمة موسى ناصر، وشيخة حسين شريف، وريما سعد مفتاح الميداليات البرونزية.



أما نادي كلباء الرياضي للمرأة، فقد حقق ثلاث ميداليات ذهبية عبر آمنة محمد اللوغاني، وياسمين ياسر الكندي، وشيماء محمد العواسية، إلى جانب ميدالية فضية أحرزتها مها ربيع خميس.

وشهد ختام الموسم تتويج لاعبات نادي كلباء الرياضي للمرأة بجوائز الأفضل في مختلف الفئات، حيث نالت غنيمة الشراري جائزة أفضل لاعبة في فئة الزهرات، وعزة أسامة جائزة أفضل لاعبة في فئة الناشئات، وهند أسامة جائزة أفضل لاعبة في فئة الآنسات، فيما حصلت آمنة محمد اللوغاني على جائزة أفضل لاعبة في فئة السيدات.



وقال عبدالله حاتم، المدير الفني للتايكواندو في أندية الشارقة لرياضة المرأة: «يمثل ختام الموسم بهذه النتائج تتويجاً لعمل متواصل امتد على مدى العام، حيث يعكس الفوز بكأسي المركز الأول في فئتي الآنسات والسيدات، إلى جانب درع التفوق العام لنادي الشارقة الرياضي للمرأة، مستوى التطور الذي وصلت إليه اللاعبات والفرق على حد سواء. كما أن تتويج لاعبات نادي كلباء الرياضي للمرأة بجوائز الأفضل في مختلف الفئات يؤكد نجاح العمل الفني في أندية المؤسسة كافة، ويعكس اتساع قاعدة اللاعبات القادرات على التميز والمنافسة. والأهم من النتائج نفسها هو ما تكشفه من استمرارية في التطور، ووجود مجموعة واعدة من اللاعبات تمتلك المقومات اللازمة لمواصلة التقدم ورفع مستوى التنافس في المواسم المقبلة».



وتمنح هذه النتائج قراءة واضحة لمسار التايكواندو داخل أندية الشارقة لرياضة المرأة؛ فالتتويج بالألقاب، وحضور اللاعبات في جوائز الأفضل، وتنوّع الميداليات بين الفئات، لا يعكس نجاح بطولة بعينها فقط، بل يؤكد تطور منظومة الإعداد وقدرتها على إنتاج لاعبات أكثر جاهزية واستمرارية في المنافسة.