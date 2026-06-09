5 لاعبين يمثلون منتخب الشراع في بطولة العالم بالمغرب

يشارك المنتخب الوطني للشراع الحديث في بطولة العالم لفئة الأوبتمست 2026، التي تستضيفها مدينة طنجة بالمملكة المغربية خلال الفترة من 12 إلى 28 يونيو الجاري، بمشاركة 292 لاعباً يمثلون 48 دولة.



وتضم قائمة المنتخب 5 لاعبين، هم: خليفة الرميثي، ذياب المهيري، لوكا هيريفي، زايد الحوسني، وكارولينا باجاك، تحت إشراف المدير الفني لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث الكابتن زهير اللباط، في حين يترأس الوفد الدكتور خالد العويس، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة الفنية.



وقال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، إن مشاركة المنتخب في بطولة العالم تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى إعداد جيل واعد من الرياضيين القادرين على تمثيل الدولة بأفضل صورة في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بالمراحل السنية باعتبارها القاعدة الأساسية لبناء أبطال المستقبل.



من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد محمد العبيدلي الأهمية التي تكتسيها البطولة باعتبارها من أكبر وأقوى بطولات الأوبتمست على مستوى العالم، وهو ما يشكل فرصة مثالية للاعبي المنتخب الوطني للاحتكاك بأفضل المدارس العالمية، متمنياً التوفيق للعناصر الوطنية في تمثيل الدولة بصورة مميزة.