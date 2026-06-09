الرياضات الفردية.. استثمار ينمّي التركيز والقدرة على التحكم

تحرص مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على تنظيم عدد من بطولات رياضات القوس والسهم والرماية، وذلك ضمن مبادرة المدارس التخصصية، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وذلك في مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة، وذلك ضمن جهود المؤسسة لتعزيز حضور الرياضات الفردية في البيئة المدرسية، وتوفير تجارب تنافسية منظمة تتيح للطالبات اختبار قدراتهن في رياضات تعتمد على الدقة والتركيز والانضباط الذهني، إلى جانب المهارات البدنية، بما ينسجم مع أهداف مبادرة المدارس التخصصية في ربط الرياضة بالتجربة التعليمية، وتوسيع قاعدة الممارسة بين الطالبات.



من جانبها، قالت حنان المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: شهدنا في بطولتَي القوس والسهم والرماية مدى أهمية الرياضة في تكوين شخصية الطالبات، الأمر الذي يؤكد ضرورة الاستثمار في الرياضات الفردية التي تنمّي التركيز والصبر والقدرة على التحكم.



بدورها، قالت اليازية السويدي، رئيس شعبة الإعداد والمتابعة الفنية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: تتيح بطولتا القوس والسهم والرماية أمام الطالبات التعرف إلى رياضات فردية تخصصية تقوم على الدقة والتركيز والانضباط. ونعمل من خلال مبادرة المدارس التخصصية على فتح مسارات رياضية متنوعة، تمنح الطالبات فرصة لاكتشاف قدراتهن.



تجدر الإشارة إلى أن تنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على تنظيم بطولات القوس والسهم والرماية من شأنه أن يسهم في اكتشاف المواهب، وصقل وبناء قدراتهم التنافسية، ويعزز روح التنافس الإيجابي، ويدعم مشاركة المدرسة في تطوير الرياضة النسائية منذ المراحل العمرية المبكرة.



وليس هذا فحسب، إذ إن مشاركة الطالبات في البطولات المدرسية المتخصصة تضيف قيمة مهمة للحصة الرياضية، لأنها تربط التدريب بالتطبيق العملي، وتمنح الطالبات دافعاً أكبر للالتزام والتطور.