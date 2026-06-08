الفجيرة للفنون القتالية يحصد درع التفوق العام للتايكواندو للمرة الثامنة توالياً

واصل نادي الفجيرة للفنون القتالية هيمنته على ساحة التايكواندو الإماراتية، بعدما توج بدرع التفوق العام للعبة للمرة الثامنة على التوالي، مؤكداً مكانته كأحد أبرز الأندية المتخصصة في صناعة الأبطال وتحقيق الإنجازات على مستوى الدولة.

وجاء تتويج النادي خلال الحفل الذي أقيم في صالة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بعد تصدره الترتيب العام السنوي للموسم الرياضي برصيد بلغ 10,491 نقطة، متفوقاً بفارق كبير ومريح على أقرب منافسيه، ليضيف إنجازاً جديداً إلى سجله الحافل بالنجاحات.

وأكد نادر أبو الشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، أن الفوز بدرع التفوق العام للمرة الثامنة على التوالي يعكس حجم العمل الكبير الذي يبذله النادي على مختلف المستويات، مشيراً إلى أن المحافظة على القمة ليست مهمة سهلة، وإنما تتطلب تخطيطاً طويل الأمد ورؤية استراتيجية واضحة تسهم في استدامة النجاح وتحقيق التميز.

وأوضح أن هذا الإنجاز جاء بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به النادي من القيادة الرياضية في إمارة الفجيرة، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الفنية والإدارية لتطوير اللاعبين واللاعبات وصقل مواهبهم وفق أفضل المعايير الفنية.

وأضاف أبو الشاويش أن درع التفوق العام يمثل ثمرة عمل جماعي شارك فيه الجميع، بدءاً من اللاعبين واللاعبات، مروراً بالأجهزة الفنية والإدارية، وصولاً إلى أولياء الأمور الذين كان لهم دور مهم في دعم مسيرة الأبناء وتحفيزهم على مواصلة التميز.

وأشار إلى أن ما يميز نتائج النادي خلال الموسم الحالي هو حالة التوازن والتكامل بين فرق الذكور والإناث، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حصيلة النقاط والصدارة العامة، مؤكداً أن الفارق الكبير في الترتيب يعكس قوة القاعدة الرياضية التي يمتلكها النادي ونجاح برامجه في إعداد أجيال جديدة من الأبطال.

واختتم أبو الشاويش حديثه بتوجيه التهنئة إلى أسرة نادي الفجيرة للفنون القتالية بهذا الإنجاز المستحق، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل والاجتهاد للحفاظ على الريادة ورفع اسم إمارة الفجيرة ودولة الإمارات في مختلف البطولات والمحافل الرياضية المحلية والدولية.