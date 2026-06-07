فضية وبرونزية لمنتخب التجديف في بطولة آسيا بتايلاند



أحرز منتخب الإمارات للتجديف الحديث ميداليتين، فضية وبرونزية، في بطولة آسيا للتجديف الشاطئي، التي استضافتها تايلاند، بمشاركة 15 دولة، واختتمت منافساتها اليوم الأحد.



وجاءت الميدالية الفضية عن طريق الثنائي أحمد خميس الحمادي ومحمد سلمان سيف في منافسات زوجي الرجال، بينما ظفر محمد سالم السويدي بالبرونزية ضمن فئة الناشئين تحت 16 سنة.



وهنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أعضاء المنتخب الوطني بهذا الإنجاز، مشيداً بجهود الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، ودورهم في الحفاظ على حضور الإمارات ضمن قائمة الدول المتوجة في البطولات الخارجية.



من جانبه، أشاد الأمين العام للاتحاد محمد العبيدلي بالمشاركة الآسيوية للمنتخب، مؤكداً أن الميداليتين تكتسبان أهمية كبيرة في ظل المنافسة القوية التي شهدتها البطولة، ما يعكس نجاح خطط الاتحاد في إعداد وتأهيل الرياضيين للمنافسة على أعلى المستويات.



وشكر الأمين العام مجلس الشارقة الرياضي ونادي الحمرية الثقافي الرياضي ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في دعم صفوف المنتخب الوطني ورفده بالمواهب الرياضية.