فارس البلوشي يطارد ذهب المبارزة في «آسيوية الهند»



يستعد لاعب المنتخب الوطني ونادي الفجيرة للفنون القتالية، فارس البلوشي، والذي يبلغ من العمر 18 عاماً، وهو طالب جامعي تخصص إدارة أعمال، للمشاركة في الدورة الآسيوية للمبارزة والتي ستنظم في الهند وتحديداً في 17 وحتى 23 يونيو. ويعد البلوشي وباقتدار نموذجاً للإصرار والمثابرة والتحدي في الرياضات الفردية على المستوى العالمي. ويطمح البلوشي في تحقيق الحلم الذي يصبو إليه، وهو رفع علم الإمارات في أكبر المحافل الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن التزام البلوشي بالتدريبات، إضافة إلى الخبرات التراكمية أهلته للمشاركة السابقة في بطولات كأس العالم، إلى جانب الإنجازات القارية، والتي قادته إلى الصعود لمنصات التتويج.



وفي حديثه لـ «البيان»، قال فارس البلوشي: «شاركت في العديد من البطولات المحلية والدولية وحصدت مراكز متقدمة، ومن أبرزها حصولي على ذهبية بطولة آسيا تحت سن 17 عاماً والتي نظمت في البحرين عام 2024، وحصولي على ذهبية بطولة آسيا تحت سن 17 عاماً والتي نظمت في دولة الإمارات عام 2024، وذهبية بطولة الخليج تحت سن 17 عاماً في دولة الإمارات 2023، وحصولي على تصنيف الـ 16 على العالم لعام 2026 تحت سن 20 عاماً، والتصنيف الأول على مستوى دولة الإمارات تحت سن العشرين، وحصولي على ذهبية دورة الألعاب العالمية القتالية في المملكة العربية السعودية في عام 2023، وحصولي أيضاً على برونزية كأس العالم للناشئين في سلاح الفلوريه منتصف فبراير الماضي، حريص على كل الحرص على إهداء دولة الإمارات العديد من الإنجازات القارية والدولية». وأضاف البلوشي: «أجتهد ولله الحمد وبدعم كبير من والدتي، ودعم المنتخب الوطني ونادي الفجيرة للفنون القتالية على تقديم الأداء القوي في مشاركاتي القتالية في شتى البطولات، وتحقيق النجاح في بلوغ الأدوار النهائية بجدارة، وحسم ذلك بحصولي على الميداليات الذهبية». مشيداً في الوقت ذاته بدعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لرياضة المبارزة، ويتجسد ذلك من خلال إعداد ورعاية المواهب الرياضية، إلى جانب إعداد جيل رياضي موهوب قادر على تمثيل الدولة ورفع علمها في المحافل العالمية.