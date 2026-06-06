ثريا الزعابي.. مسيرة رياضية زاخرة بالبطولات والإنجازات والألقاب



تدرك الإماراتية ثريا أحمد الزعابي أن الإمارات وبدعم وتوجيهات من قيادتها الرشيدة جعلت من الدولة منصة للقاء الأبطال من فئة أصحاب الهمم، بل وتطوير العديد من الرياضات والألعاب الخاصة بهذه الفئة، وكل ذلك من شأنه أن يؤكد على أن رياضة أصحاب الهمم في الإمارات قادرة على تحقيق العطاء والتميز. ومن جانب آخر، استطاعت الزعابي وباقتدار ومنذ انطلاقها في الرياضة وتحديداً منذ أكثر من 20 عاماً أن تحطم الأرقام القياسية في رياضة ألعاب القوى، وتحديداً رمي الرمح والجلة والقرص في الرياضات الخاصة بأصحاب الهمم، وذلك في العديد من البطولات المحلية والخليجية والعالمية.



وقالت في حديثها لـ «البيان»: «نعم، شاركت ولله الحمد، في العديد من البطولات الخليجية والعربية والإقليمية والدولية، ونلت العديد من الألقاب والميداليات، بل وحطمت الأرقام الآسيوية، ورفعت ولله الحمد علم الدولة عالياً خفاقاً في محافل عدة، وتم تكريمي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كبطلة أولمبية من فئة أصحاب الهمم، وذلك من ضمن فئة الأوائل».



وأضافت الزعابي: «ومن أبرز البطولات التي شاركت فيها دورة الألعاب الرابعة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بسلطنة عمان، ودورة ألعاب غرب آسيا بالإمارات، وبطولة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية بروسيا، إضافة إلى الدورة الثانية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون في الإمارات، وبطولة الألعاب الآسيوية شبه الأولمبية بالصين، وغير ذلك من البطولات المحلية والدولية الأخرى».



ووجهت ثريا الزعابي شكرها وتقديرها للقيادة الرشيدة لدعم رياضة المرأة من فئة أصحاب الهمم، والحرص في الوقت ذاته على تعزيز الحضور الرائد والاستثنائي في المنافسات الرسمية، لتحقيق مبدأ شمولية الدمج، وإبراز قدراتها الرياضية، والمشرفة والقادرة على الإبداع وخوض كل المجالات بتميز وتشريف لعلم الإمارات.