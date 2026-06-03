الهيام البلوشي.. مبارِزة إماراتية تتألق في المحافل الدولية



أثبتت الشابة والمبارِزة الإماراتية الهيام سيف البلوشي، والتي تبلغ من العمر 18 عاماً، لاعبة المنتخب الوطني ونادي الفجيرة للفنون القتالية، مكانتها الرائدة والمستحقة في قلب منافسات الفنون القتالية التي تتسم بالإيقاع السريع والتحدي العالي، ما منحها احتكاكاً مباشراً صقل مهاراتها وترجم خبراتها إلى إنجازات ملموسة على منصات التتويج في شتى البطولات المحلية والدولية. مشيرة إلى أن المبارَزة الإماراتية تحفل ببطلات رائدات يأخذن على عاتقهن تعزيز مفهوم الرياضة التنافسية والسعي لتحقيق إنجازات عالمية تتناسب مع توجيهات القيادة الرشيدة، وتعزيز الحضور الدولي للمُبارزة الإماراتية في رياضة الإمارات.



وقالت الهيام سيف البلوشي، وهي طالبة جامعية، تخصص إدارة الأعمال، في حديثها لـ«البيان»: «تتعدد البطولات التي شاركت فيها، وحصدت فيها الذهبيات، وتتمثل أبرزها في بطولة الألعاب الخليجية في قطر 2026، وبطولة غرب آسيا 2024، وبطولة كأس آسيا 2024، وبطولة الألعاب الخليجية، وبطولة الألعاب العالمية في المملكة العربية السعودية 2023. كما فزت في عام 2024 ضمن فئة الناشئين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وهو أكبر حافز لي على تحقيق المزيد من النجاحات. وأنوه إلى أن حصولي على الجائزة، تمثل ضمن فئة رياضي ناشئ إماراتي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي، وذلك تقديراً لإنجازاتي ولله الحمد، وأبرزها الحصول على ذهبية بطولة غرب آسيا للمبارزة في الأردن 2022». وأضافت: «نعم، أمتلك رصيداً كبيراً من الإنجازات، الأمر الذي يجعل الكثيرين من المهتمين برياضة المبارزة على ثقة بأن ابنة الإمارات قادرة على تحقيق إنجازات استثنائية. وأوجه كل شكري وامتناني لوالدتي الغالية على دعمها الدائم لي، بتوجيهاتها ونصائحها ودعائها».



وتطمح البلوشي في حمل علم الإمارات والوصول إلى منصات التتويج في كبريات البطولات العالمية. وأكدت الهيام البلوشي أن رياضة المبارزة تحظى بدعم كبير غير محدود في دولة الإمارات، وهذا من شأنه أن يضمن استدامة الإنجازات وتعزيز مكانة رياضة المبارزة محلياً وإقليمياً. مشيدة في الوقت ذاته بدعم المنتخب الوطني ونادي الفجيرة للفنون القتالية، في تطوير رياضة المبارزة في الإمارات، ودور النادي اللامحدود في الحرص الدائم على استكشاف المواهب المواطنة وتطويرها.