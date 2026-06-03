منتخب التجديف الحديث يشارك في بطولة آسيا بتايلاند



أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث عن قائمة اللاعبين الذين يمثلون المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة آسيا للتجديف الشاطئي، التي تقام في تايلاند خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجاري.



ويشارك المنتخب الوطني للتجديف الحديث في البطولة التي تقام بمشاركة 15 دولة، هي الإمارات، تايلاند، السعودية، قطر، الكويت، الفلبين، سنغافورة، أوزبكستان، الصين، ماليزيا، سريلانكا، الهند، هونغ كونغ، تايبيه، ثم فيتنام.



ويمثل منتخب الإمارات في البطولة كل من: أحمد خميس الحمادي، ومحمد سلمان سيف، وحمد عبد الله الحوسني، وسالم علي المنصوري، ومحمد سالم السويدي، تحت إشراف المدير الفني مهدي قريدي، والمدرب سيد علي واضح.



وأكد محمد العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث أن المنتخب الوطني يخوض البطولة الآسيوية بطموحات كبيرة للمنافسة على المراكز الأولى وبلوغ منصة التتويج، مشيداً بالتحضيرات التي سبقت المشاركة، وبالروح العالية التي يظهرها اللاعبون قبل انطلاق المنافسات.



وأضاف العبيدلي أن استراتيجية الاتحاد برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، ترتكز على تعزيز حضور المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل القارية والدولية، ورفع علم الدولة في البطولات الخارجية، بما يعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، ويسهم في ترسيخ مكانة الرياضة الإماراتية على الساحة الآسيوية والدولية.