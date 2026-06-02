سابالينكا ترقص على طريقة مايكل جاكسون (فيديو)

خطفت نجمة التنس البيلاروسية أرينا سابالينكا الأنظار خلال مشاركتها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعد أن احتفلت بفوزها على اليابانية نعومي أوساكا بطريقة طريفة واستثنائية.

وفازت سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، على أوساكا بمجموعتين دون رد 7-5 و6-3، لتبلغ الدور ربع النهائي في رولان غاروس للمرة الرابعة على التوالي.

وفاجأت سابالينكا الجماهير عقب نهاية المباراة بأداء رقصة «الموون ووك»، المعروفة برقصة المشي على القمر الشهيرة لأسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نشره الحساب الرسمي للبطولة، يظهر رقصة سابالينكا على أرضية الملعب الترابية عقب الفوز، وسط تفاعل كبير وتصفيق من الجماهير التي حضرت المباراة من المدرجات.

وكانت أوساكا قد أثارت الجدل وأشعلت أجواء البطولة بعيداً عن الأداء الفني، بعدما ارتدت أزياء غريبة، منها فستان ذهبي مرصع بـ«الترتر»، والذي شُبه بإطلالة برج إيفل في الليل.

وأعربت سابالينكا في تصريحاتها عقب اللقاء عن سعادتها الكبيرة بالفوز، مؤكدة أن مواجهة أوساكا دائماً ما تكون صعبة بسبب أسلوبها الهجومي وقوتها في تبادل الكرات.

وأشادت بالأجواء الجماهيرية التي صاحبت المباراة، معتبرة أن الدعم الذي تلقته من المدرجات منحها دفعة إضافية لتقديم أفضل مستوياتها.

وتواجه سابالينكا في ربع النهائي اللاعبة الروسية ديانا شنايدر، إذ تسعى النجمة البيلاروسية إلى تعويض خسارتها المؤلمة في نهائي البطولة العام الماضي أمام كوكو غوف، وذلك من أجل إحراز لقبها الأول في رولان غاروس.